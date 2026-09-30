Trump sanctionne encore le Canada qu'il qualifie de pire pays du monde

Les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada continuent de se tendre. Washington a interdit l’entrée sur son territoire de plusieurs produits canadiens, alors que Donald Trump multiplie les critiques contre son voisin.

Le conflit commercial entre les États-Unis et le Canada prend une nouvelle tournure. Depuis mardi 29 septembre, certaines marchandises canadiennes ne peuvent plus entrer sur le territoire américain. Cette décision intervient après l’échec des négociations commerciales entre les deux pays et alors que Donald Trump multiplie les mesures visant les exportations canadiennes.

La nouvelle interdiction concerne notamment des bières, vins et spiritueux, mais aussi certaines protéines en poudre et de grosses motos. Dans le détail, le dispositif vise notamment le brandy, le lactosérum, plus connu sous le nom de « whey », ainsi que les motos équipées de moteurs de plus de 800 cm³. Ces dernières sont susceptibles de concurrencer directement certains modèles produits par les constructeurs américains.

Une frontière au cœur des échanges entre les deux pays

Les tensions interviennent alors que Canada et États-Unis vivent depuis longtemps avec une frontière particulièrement active. Longue d’environ 8 900 kilomètres, en incluant la frontière avec l’Alaska, elle traverse des villes, des zones rurales et forestières, mais aussi plusieurs grands axes utilisés pour le transport des marchandises.

Cette proximité géographique a également favorisé une forte intégration économique. Les États-Unis sont de très loin le principal partenaire commercial du Canada. De nombreuses entreprises canadiennes dépendent ainsi du marché américain pour leurs exportations, tandis que des entreprises américaines s’appuient sur des fournisseurs, des matières premières ou des infrastructures situés au Canada.

La décision américaine fait suite aux mesures prises par Ottawa ces dernières semaines. La Maison-Blanche l’avait annoncée le 8 septembre, après l’instauration par le Canada de droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits américains. Ottawa avait alors voulu riposter aux taxes imposées auparavant par Washington sur des exportations canadiennes.

Donald Trump assume cette ligne dure. Depuis le Bureau ovale, lundi, il a accusé le Canada d’avoir traité les États-Unis « de manière très injuste ». Il a également déclaré que les dirigeants canadiens s’étaient comportés comme « l’un des pires pays au monde », jugeant le Canada « vraiment très difficile à gérer ».