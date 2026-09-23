Loin du foot, Cristiano Ronaldo et Messi s’imposent encore dans un classement mondial

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent de se mesurer à distance, plusieurs années après leurs grands duels sur les pelouses. Cette fois, le terrain de comparaison est celui des réseaux sociaux, où les deux stars occupent des positions de premier plan.

Cristiano Ronaldo arrive en tête du classement mondial des comptes Instagram les plus suivis publié par HypeAuditor, selon les données actualisées au 22 septembre 2026. Le Portugais devance Lionel Messi, tandis que Selena Gomez occupe la troisième place.

Le compte @cristiano affiche précisément 679,6 millions d’abonnés, contre 517,1 millions pour @leomessi. Selena Gomez compte, elle, 403,3 millions d’abonnés.

Un nouveau terrain de comparaison

Le classement donne une nouvelle dimension à une rivalité qui accompagne le football mondial depuis près de vingt ans. Lorsque Cristiano Ronaldo évoluait au Real Madrid et Lionel Messi au FC Barcelone, leurs confrontations en Liga constituaient l’un des rendez-vous majeurs de chaque saison.

Leur duel dépassait les rencontres entre les deux clubs. Les performances individuelles, les records, les buts et les distinctions étaient régulièrement comparés. Le Ballon d’Or a aussi alimenté cette opposition : Messi en a remporté huit et Ronaldo cinq.

Leur confrontation avait pris une dimension particulière à partir de 2009, année où Ronaldo a rejoint le Real Madrid. L’UEFA rapportait cette même année les performances de Messi et de Ronaldo dans le contexte de la course aux distinctions individuelles et de leurs clubs respectifs.

Ronaldo garde l’avantage sur Instagram

Le classement HypeAuditor place aujourd’hui Ronaldo devant Messi avec un écart de plus de 162 millions d’abonnés. Le Portugais conserve ainsi une avance importante sur son ancien rival de la Liga sur la plateforme.

HypeAuditor précise que ses analyses ne se limitent pas au volume d’abonnés. La plateforme examine aussi les performances globales des comptes, l’engagement, la croissance de l’audience et sa qualité. Pour le compte de Ronaldo, HypeAuditor recensait au 22 septembre 2026 plus de 679,6 millions d’abonnés et un taux d’engagement de 5,05 %.

Cette comparaison ne reproduit donc pas un duel sportif classique. Elle intervient plusieurs années après les affrontements qui ont marqué le football espagnol et européen et montre que les deux joueurs conservent une audience mondiale considérable sur les réseaux sociaux.

Selena Gomez s’intercale entre les deux stars

La troisième place revient à Selena Gomez, avec 403,3 millions d’abonnés au 22 septembre. Sa présence derrière les deux footballeurs place une artiste américaine au milieu d’un podium dominé par deux figures du football mondial.

Le classement actuel prolonge ainsi une comparaison qui a changé de cadre. Après les stades, les titres et les records, Ronaldo et Messi se retrouvent désormais côte à côte dans une hiérarchie numérique où leur audience respective constitue l’un des principaux indicateurs observés.