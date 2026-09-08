Mali : ce que le Congrès américain veut vraiment obtenir avec sa nouvelle loi

Un texte baptisé Mali Security Partnership and Counterterrorism Act a été déposé le 31 août 2026 à la Chambre des représentants américaine. Porté par le démocrate Jimmy Panetta et le républicain Joe Wilson, le projet de loi H.R. 10195 oblige le département d’État à produire une stratégie diplomatique face à l’expansion d’al-Qaïda au Mali.

Une stratégie diplomatique avant tout

Le texte ne prévoit ni intervention militaire, ni déploiement de drones, ni sanctions immédiates. Il exige du secrétaire d’État un rapport détaillant des initiatives bilatérales et multilatérales destinées à limiter la liberté de mouvement d’al-Qaïda, un renforcement de la coordination avec les partenaires régionaux, ainsi que des actions ciblant les causes du recrutement extrémiste : gouvernance défaillante, pauvreté et financement du terrorisme. Le rapport devra aussi fixer des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de cette stratégie.

Le Sahel entier concerné

Selon les auteurs du texte, le dossier malien ne peut être traité isolément du reste du Sahel. Le Niger et le Burkina Faso font face aux mêmes attaques de groupes affiliés à al-Qaïda et à l’État islamique, tandis que leurs juntes militaires respectives se sont progressivement détournées des partenariats sécuritaires occidentaux au profit de la Russie. La tentative de coup d’État survenue au Niger en août 2026 est citée comme un facteur aggravant de l’instabilité régionale.

« Mali ne peut être vu isolément des défis sécuritaires plus larges du Sahel« , a déclaré Jimmy Panetta, ajoutant que l’instabilité au Niger accroît les risques de déstabilisation dans toute la région.

Un rapprochement déjà amorcé depuis 2025

Ce rapprochement n’est pas une première. Depuis plusieurs mois déjà, Washington et Bamako multiplient les contacts discrets sur les questions sécuritaires, selon une révélation du Washington Post datée du 14 septembre 2025. En amont de cette publication, des élus américains avaient effectué une visite à Bamako, et Africom avait mené, en février 2025, sa première opération conjointe avec l’armée malienne depuis cinq ans.

Cette reprise de dialogue tranche avec la ligne adoptée par Washington depuis 2020. Après le coup d’État d’août de cette année-là, les États-Unis avaient restreint leur assistance au gouvernement malien. La suspension avait été renforcée après le second coup d’État de mai 2021, qui avait entraîné l’arrêt de l’aide sécuritaire directe aux forces de défense maliennes.

Un mécanisme hérité de 2005

Le nouveau texte prolonge un dispositif plus ancien, le programme Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, lancé en 2005 et codifié dans la loi américaine en mars 2022. Ce cadre régional associe déjà onze pays africains, dont le Mali, l’Algérie, le Tchad et le Niger, dans un effort de coordination interagences contre le terrorisme. Le projet de loi H.R. 10195 a été transmis à la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Son adoption reste soumise au calendrier législatif du Congrès pour la session en cours.