Bénin : Sessi d’Almeida portera le brassard face au Burkina Faso

Le Bénin sera privé de son capitaine Steve Mounié face au Burkina Faso ce vendredi 25 septembre 2026 à Ouagadougou. Blessé, l’attaquant n’a pas été retenu pour cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027 et laissera le brassard à Sessi d’Almeida, qui le portera pour la première fois avec les Guépards.

Le milieu de terrain de 30 ans a confirmé cette nouvelle responsabilité jeudi 24 septembre lors de la conférence de presse d’avant-match. Avec 46 sélections, il figure parmi les joueurs les plus expérimentés du groupe convoqué par Gernot Rohr.

Steve Mounié absent sur blessure

La question du capitanat s’explique donc par l’absence du titulaire habituel. Steve Mounié, capitaine de la sélection béninoise, souffre d’une blessure qui l’empêche de participer à cette fenêtre internationale. La Confédération africaine de football confirme son forfait pour le déplacement au Burkina Faso.

Son absence avait déjà été annoncée lors de la publication de la liste des 25 joueurs retenus par Gernot Rohr. Le sélectionneur avait également dû composer avec le forfait du défenseur Olivier Verdon, suspendu pour cette rencontre.

Mounié n’est pas une absence anodine dans le dispositif béninois. L’attaquant fait partie des cadres réguliers de la sélection et avait déjà porté le brassard lors des précédentes campagnes internationales. Son indisponibilité oblige donc le staff à redistribuer les responsabilités dans le groupe.

Sessi d’Almeida assume pour la première fois

C’est dans ce contexte que Sessi d’Almeida a été désigné capitaine pour affronter les Étalons. Interrogé à Ouagadougou, il a évoqué avec satisfaction cette première expérience.

« Je suis heureux d’être capitaine pour la première fois et je vais tout donner en tant que premier guerrier sur le terrain », a déclaré le milieu de terrain lors de la conférence de presse.

Le joueur devra aussi contribuer à maintenir la concentration d’un groupe privé de plusieurs cadres. Face aux questions sur les absences, il a estimé que les joueurs présents devaient assumer leur responsabilité sans se réfugier derrière les forfaits.

Cette position rejoint celle exprimée par Gernot Rohr lors du même rendez-vous avec la presse. Le technicien franco-allemand a reconnu que le Bénin devait composer avec plusieurs indisponibilités, tout en affirmant que son équipe entendait obtenir un résultat à Ouagadougou.

Un premier capitanat dans les éliminatoires

La rencontre contre le Burkina Faso ouvre le groupe F des qualifications pour la CAN 2027. Le coup d’envoi est programmé vendredi à 19h GMT au stade du 4-Août de Ouagadougou. La Mauritanie et la République centrafricaine composent les deux autres équipes de la poule.

Pour Sessi d’Almeida, cette rencontre aura donc une dimension supplémentaire. Il devra remplacer le capitaine titulaire absent tout en occupant un rôle de relais auprès de ses coéquipiers. Après Ouagadougou, les Guépards retrouveront la Mauritanie le 29 septembre à Abidjan pour leur deuxième match de cette campagne.