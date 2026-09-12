Messi et Cristiano Ronaldo : Mbappé livre un témoignage et évoque sa propre longévité

Kylian Mbappé a consacré une partie de son entretien à France Football à la longévité au plus haut niveau et à l’héritage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le capitaine des Bleus estime que les deux stars ont atteint un niveau qui les place à part dans l’histoire récente du football.

Une longévité que Mbappé veut prolonger

À 27 ans, le Français se projette déjà très loin pour la suite de sa carrière. Interrogé sur la durée pendant laquelle il se voit encore jouer, il a répondu avec une pointe d’humour : « Moi, je me vois jusqu’à 100 ans s’il faut ! »

Cette réponse traduit surtout son envie de rester longtemps au plus haut niveau. Le parcours de Mbappé donne déjà du poids à cette ambition. Depuis ses débuts européens avec Monaco, l’attaquant a accumulé les performances de premier plan en Ligue des champions.

Selon les statistiques publiées par l’UEFA le 9 septembre 2026, il compte 71 buts en 99 matchs dans la compétition. À 27 ans, il occupe déjà la cinquième place du classement historique des buteurs, qualifications exclues.

Messi et Ronaldo, deux références pour Mbappé

L’entretien a aussi permis à Mbappé de revenir sur ceux qu’il considère comme les deux grandes références de la génération précédente. À propos de Messi, le Français estime que l’Argentin possède un statut encore différent, même parmi les joueurs d’exception.

Son analyse englobe aussi Cristiano Ronaldo. Pour Mbappé, les deux joueurs doivent être considérés ensemble lorsqu’il est question de leur place dans l’histoire récente du football : « Dans leur catégorie, ils ne sont que deux. »

Le Français refuse ainsi de réduire leur héritage à une opposition entre les deux stars. Il rappelle que chacun peut avoir sa préférence, mais estime que leurs parcours imposent une forme de reconnaissance, au regard de leur capacité à rester au sommet pendant de nombreuses années.

Une génération qui a changé les références

Mbappé considère également que Messi et Ronaldo ont modifié les standards auxquels sont désormais confrontés les joueurs de très haut niveau. Il explique appartenir à la génération qui a grandi avec leurs performances et reconnaît s’être inspiré de leur parcours.

Le Français insiste aussi sur leur longévité avec leurs sélections. Il relève leur capacité à participer à six Coupes du monde et à porter, durant plusieurs éditions, les attentes placées sur leurs pays respectifs.

Cette référence prend une dimension particulière pour Mbappé, qui commence déjà à accumuler des statistiques comparables aux grands buteurs de l’histoire de la Ligue des champions. L’UEFA rappelle qu’il a inscrit ses 71 buts avec Monaco, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il a également marqué au moins quatre fois lors de chacune de ses campagnes dans la compétition depuis ses débuts en 2016-2017.

À l’image de Messi et Ronaldo, sa trajectoire européenne se construit donc déjà sur la durée, alors que sa carrière est encore loin d’être arrivée à son terme.