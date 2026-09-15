Mobile Money au Bénin : attention à ces faux agents qui prennent le contrôle des comptes

Des escrocs se font passer pour des agents de réseaux de téléphonie mobile afin d’obtenir des codes de validation et accéder aux portefeuilles électroniques de leurs victimes. Plusieurs cas rapportés au Bénin révèlent un mode opératoire fondé sur la manipulation, l’urgence et l’exploitation de la confiance des utilisateurs.

Les services de Mobile Money font désormais partie des moyens de paiement couramment utilisés au Bénin. Cette généralisation des portefeuilles électroniques attire aussi les escrocs, qui développent des stratagèmes pour obtenir les informations permettant d’accéder aux comptes de leurs victimes.

Un mode opératoire revient notamment dans plusieurs témoignages : des individus prennent contact par téléphone en se présentant comme des agents d’un opérateur de téléphonie mobile. Ils invoquent un prétendu problème avec le compte, une mise à jour nécessaire ou encore un impératif de sécurisation. L’objectif est ensuite d’amener l’utilisateur à communiquer des codes reçus sur son téléphone ou à valider une opération lancée à distance.

Un prétendu agent et une mise à jour qui n’existe pas

Le témoignage publié par l’internaute Gaël Ferréol illustre cette méthode. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, il raconte avoir reçu un appel, aux environs de 11 heures lundi dernier, d’une personne se présentant comme un agent d’un opérateur de téléphonie mobile. Son interlocuteur lui aurait expliqué qu’une mise à jour des numéros était en cours et que son numéro risquait d’être coupé dans un délai de 24 heures. Il lui aurait également indiqué appeler depuis une agence située à Ganhi.

Le prétendu agent lui aurait ensuite annoncé l’envoi prochain d’un code sur son téléphone et demandé de le lui communiquer afin de procéder à cette prétendue mise à jour. Face à cette demande, Gaël Ferréol lui aurait indiqué qu’il devait couper l’appel afin de vérifier la situation. L’interlocuteur l’aurait alors rappelé par la suite, mais il n’aurait pas décroché. En réalité, le message reçu indiquait que le code était lié à une procédure de modification du mot de passe de son compte Mobile Money, et non à une quelconque mise à jour de son numéro.

Il a par la suite pris contact directement avec son opérateur pour signaler les faits. Selon son témoignage, il lui a été confirmé qu’il avait eu le bon réflexe en ne communiquant pas suivant pas les indications de son interlocuteur.

Une victime directement escroquée témoigne

Le témoignage de Gaël Ferréol n’est pas isolé. Une autre victime escroquée suivant un procédé similaire, s’est confiée à La Nouvelle Tribune. Selon son récit, elle a été contactée par une personne se faisant passer pour un agent d’un réseau de téléphonie mobile de la place. Celui-ci lui a indiqué qu’un problème avait été constaté sur son compte Mobile Money.

Au cours de l’échange, l’interlocuteur lui aurait posé plusieurs questions afin de recueillir des informations personnelles. Il aurait ensuite initié à distance différentes opérations sur le compte et demandé à la victime de lui communiquer les codes reçus sur son téléphone, en lui présentant ces derniers comme des éléments nécessaires à la sécurisation de son portefeuille.

La procédure avait en réalité un tout autre objectif. Les codes communiqués ont permis à l’escroc de prendre le contrôle du compte Mobile Money. Le portefeuille a ensuite été vidé et le code PIN modifié.

Ce n’est qu’après avoir constaté le retrait de ses fonds et son impossibilité d’accéder à son compte que la victime s’est rendue auprès de son opérateur afin de récupérer l’accès à son portefeuille puis s’est rendue auprès des autorités compétentes pour signaler les faits.

Une femme âgée aurait également perdu 600 000 FCFA

Un autre cas a également été rapporté à notre rédaction. Il concerne une femme âgée qui aurait été victime d’un procédé similaire.

Selon les informations rapportées, des individus se présentant comme des agents d’un réseau mobile l’auraient amenée à communiquer des codes reçus sur son téléphone. Ces codes auraient ensuite été utilisés pour accéder à son compte et effectuer des retraits.

La victime aurait ainsi perdu 600 000 FCFA. Ce cas présente les mêmes caractéristiques que les autres témoignages : usurpation de l’identité d’un agent, prétexte d’un problème sur le compte, demande de codes et prise de contrôle du portefeuille.

Le code reçu par SMS, un élément décisif

Dans ces différents récits, le téléphone de la victime devient l’outil de validation de l’opération frauduleuse. Les codes envoyés par SMS ne sont pas de simples informations. Ils peuvent permettre de confirmer une transaction ou de modifier des paramètres essentiels du compte.

La vigilance doit donc être maximale dès lors qu’un interlocuteur demande la transmission d’un tel code. Les utilisateurs des portefeuilles mobiles doivent donc se méfier même lorsque leur interlocuteur semble connaître leur identité, leur numéro ou certaines informations personnelles.

Les réflexes à adopter

Pour se prémunir contre ce type de fraude, les utilisateurs de portefeuilles mobiles doivent notamment :

ne jamais communiquer leur code PIN, leur OTP ou tout code de validation reçu par SMS à un tiers ;

; lire attentivement le contenu de chaque message reçu avant d’effectuer ou de valider une opération ;

ne jamais valider une transaction dont ils ne sont pas à l’origine ;

se méfier des appels faisant état d’une suspension imminente de la ligne, d’une anomalie sur le compte ou d’une mise à jour présentée comme urgente ;

interrompre l’échange lorsqu’un interlocuteur demande des informations confidentielles ou un code reçu par SMS ;

contacter directement l’opérateur à travers ses canaux officiels lorsqu’un problème est signalé ;

conserver les SMS, références des transactions, numéros appelants et autres éléments susceptibles d’être utiles en cas de fraude ;

signaler rapidement toute opération suspecte à l’opérateur et aux autorités compétentes.

Aucun utilisateur ne devrait communiquer à un interlocuteur qui l’appelle un code destiné à sécuriser ou à valider son propre compte. En cas de doute, le réflexe le plus sûr consiste à interrompre la communication et à effectuer soi-même les vérifications auprès de l’opérateur.