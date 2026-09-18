Bénin : l'Allemagne annonce une mission d'experts militaires à Cotonou début octobre

Une équipe d’experts militaires allemands séjournera à Cotonou du 7 au 9 octobre 2026. L’annonce a été faite jeudi 17 septembre, à l’issue d’une audience accordée par le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, à une délégation de l’ambassade d’Allemagne.

Un calendrier diplomatique chargé

Cette annonce intervient neuf jours après la rencontre, le 8 septembre, entre Gildas Agonkan et l’ambassadeur émirati Hazza Mohamed Alqahtani, au cours de laquelle le responsable béninois a sollicité un appui en formation, en technologie et en équipements militaires. Elle suit aussi de deux jours deux autres audiences tenues le 15 septembre : celle du général de brigade américain Mitchell Johnson, commandant de la Garde nationale du Dakota du Nord, reçu par Agonkan puis par le ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, et celle du nouvel ambassadeur italien Roberto Mengoni, venu évoquer l’ouverture de nouveaux chantiers de coopération militaire. Fin août, le chef d’État-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi, s’était par ailleurs rendu au Pentagone pour rencontrer le général Christopher Mahoney, vice-président des chefs d’état-major interarmées américains.

Une délégation reçue au ministère de la Défense

La rencontre du 17 septembre s’est tenue au cabinet du ministre délégué. La partie allemande était représentée par Rike Sohn, cheffe de mission adjointe à l’ambassade d’Allemagne à Cotonou, accompagnée du colonel Boris Bovekamp, attaché de défense. Les discussions ont porté sur les contours d’un programme destiné à renforcer les moyens humains et matériels du Génie militaire béninois.

Selon les échanges rapportés, l’appui allemand envisagé toucherait deux volets distincts : la mise à disposition d’équipements logistiques d’une part, et la formation spécialisée des personnels d’autre part. Gildas Agonkan a salué, selon les termes rapportés par le cabinet, l’accompagnement dont bénéficie le Bénin de la part de l’Allemagne et l’attention portée au renforcement des capacités des Forces armées béninoises.

La mission d’experts prévue début octobre devrait permettre de préciser les modalités concrètes de cet appui, sans qu’aucune date de démarrage effectif des formations ou des livraisons d’équipements n’ait été fixée à ce stade. Le format exact de la mission allemande d’octobre — nombre d’experts, domaines précis d’intervention, suites données aux discussions du 17 septembre — reste à confirmer par les autorités béninoises et allemandes dans les prochaines semaines.