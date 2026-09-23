Onu : les dirigeants mondiaux réunis pour le débat général de l’Assemblée générale

Les chefs d’État et de gouvernement se réunissent du 22 au 28 septembre 2026 au siège des Nations-Unies, à New York, pour le débat général de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale. Présidée par le Bangladais Khalilur Rahman, cette semaine est consacrée aux grands enjeux mondiaux, notamment la paix, la sécurité, le développement et le climat.

Le débat général se déroule du mardi 22 au samedi 26 septembre, puis le lundi 28 septembre 2026. Il constitue le rendez-vous annuel au cours duquel les dirigeants et autres représentants présentent devant l’Assemblée leurs positions et priorités face aux défis mondiaux.

Cette 81ᵉ session est placée sous le thème : « Rétablir la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations-Unies au service de tous ». Le thème est porté par le président de l’Assemblée générale, Khalilur Rahman, élu le 2 juin 2026.

La semaine doit également être marquée par plusieurs réunions consacrées à des questions spécifiques. Parmi elles figurent une rencontre sur l’action climatique et la transition juste, le 23 septembre, ainsi qu’une réunion consacrée aux menaces existentielles liées à l’élévation du niveau de la mer, le 24 septembre. Une autre réunion portera, le 25 septembre, sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies.

La session prévoit également une réunion consacrée au 40ᵉ anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement, ainsi qu’un événement consacré au 25ᵉ anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

À l’ouverture de la 81ᵉ session, Khalilur Rahman a placé la restauration de la confiance et l’adaptation de l’Onu aux transformations du monde au cœur de sa présidence. Il a notamment insisté sur le dialogue, la coopération et la nécessité d’associer davantage la société civile, les médias, le monde universitaire et les acteurs de l’innovation aux travaux de l’Organisation.

Les débats peuvent être suivis en direct ou à la demande sur les plateformes de l’Onu, dans les six langues officielles de l’Organisation.