Ormuz : un missile iranien blesse huit Marines américains, une attaque non divulguée

Selon NBC News, qui cite trois responsables américains, huit Marines ont été blessés le 14 septembre lorsqu’un missile de croisière antinavire iranien a frappé un navire sur lequel ils opéraient, dans le détroit d’Ormuz. Le Pentagone n’avait pas rendu l’incident public à l’époque, et les détails de l’attaque et des blessures n’avaient pas été rapportés jusqu’ici.

D’après les responsables cités par la chaîne, les huit militaires, sept membres du rang et un officier, faisaient partie d’un bataillon d’équipe de débarquement. Ils ont souffert d’inhalation de fumée et de possibles traumatismes crâniens, avec des symptômes de commotion, notamment des maux de tête. Aucun n’a été gravement blessé, et tous ont repris le service peu après l’attaque.

Les Marines n’étaient pas à bord d’un navire de l’US Navy. Les responsables ont refusé d’en préciser le type, le désignant uniquement comme un navire maritime. Le Commandement central américain (CENTCOM) a décliné tout commentaire.

Un bilan mis à jour près de dix jours plus tard

Selon les données du Pentagone, 861 militaires américains avaient été blessés dans la guerre contre l’Iran au mercredi précédant la publication. Les huit Marines n’ont été ajoutés à ce décompte que près de dix jours après l’attaque.

La fiabilité du bilan officiel était déjà mise en question. Le Washington Post a rapporté vendredi qu’au moins quatre militaires tués au Moyen-Orient depuis le début du conflit ne figuraient pas dans le décompte officiel. L’armée américaine conteste toute volonté de minimiser les blessures. Selon un porte-parole cité par CBS, des désignations comme « pas gravement blessé » ont des définitions précises qui auraient été mal interprétées.

Le détroit d’Ormuz, par où transite une part majeure du pétrole mondial, reste l’une des principales zones de tension du conflit. Aucune confirmation ou réaction officielle du Pentagone sur cet incident précis n’a été publiée à ce stade.