Guerre en Iran : Trump annonce une baisse du pétrole dès la fin du conflit

Les prix du pétrole redescendront « way down » dès la fin de la guerre en Iran, a assuré Donald Trump ce dimanche. Le président américain s’exprimait en marge de la Presidents Cup, un tournoi de golf disputé dans l’Illinois.

Une victoire annoncée « très bientôt »

« Je pense qu’on va gagner cette guerre très bientôt, et dès qu’on l’aura gagnée, le pétrole va baisser, bien en dessous de ce qu’il était avant la guerre« , a déclaré Trump, cité par Fox News. Il a ajouté vouloir remporter le conflit « des deux façons« , sans détailler cette formule, tout en précisant que les opérations militaires américaines n’étaient pas suspendues pour autant.

Quelques heures plus tôt, avant de quitter la pelouse sud de la Maison-Blanche pour l’Illinois, le président avait tenu des propos similaires devant la presse. « Dès qu’Iran capitulera, dès que la guerre sera finie, ce qui arrivera bientôt, le pétrole va chuter en flèche« , avait-il affirmé.

Quelques heures avant, le président avait tenu des propos similaires devant la presse, juste avant de quitter la Maison-Blanche pour l’Illinois. « Dès que l’Iran capitulera, dès que la guerre sera finie, ce qui arrivera bientôt, le pétrole va chuter en flèche« , avait-il dit.

Une extraction pétrolière record revendiquée

Trump a aussi affirmé que l’armée américaine avait mené une opération d’ampleur dans le détroit d’Ormuz, un passage clé pour le transport mondial de pétrole. Selon lui, elle aurait extrait la nuit précédente plus de pétrole que ce qui en était extrait avant la guerre. Cette affirmation n’a pas été confirmée par une source officielle indépendante pour l’instant.