Allemagne - Russie : ce qu'il faut retenir de la rencontre de Lavrov et Wadephul en marge de l'ONU

Après des mois de tension, une fenêtre de dialogue s’est brièvement ouverte en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une délégation russe a en effet rencontré son homologue allemand pour discuter des récentes tensions entre les deux pays. Pour rappel, l’Allemagne a accusé la Russie de mener des opérations de déstabilisation sur le sol européen, et notamment sur son sol après un récent incident autour d’un drone attribué à Moscou à Leipzig.

Sergueï Lavrov (ministre russe des Affaires étrangères) et Johann Wadephul (ministre allemand des Affaires étrangères) ont pu pour la première fois depuis des années discuter directement, sans intermédiaire, encore moins par médias interposés ce samedi 26 septembre 2026. L’entretien, qui a duré approximativement 20 minutes, a été qualifié de surprenant par la presse allemande.

Deux versions s’opposent sur l’initiative de la rencontre.

Selon la partie allemande, la Russie était à la manœuvre pour la rencontre. Une demande acceptée par Berlin. Mais pour la presse russe, c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. Wadephul a quant à lui affirmé à la fin de la rencontre qu’il a expressément demandé à son homologue russe de quitter « la voie dangereuse de l’escalade », insistant sur le fait que Moscou devrait faire preuve d’une « volonté sérieuse de la direction russe » de mettre fin à la guerre d’agression contraire au droit international contre l’Ukraine, et de contribuer au rétablissement d’un ordre de paix durable en Europe.

La Russie a quant à elle confirmé des discussions sur l’Ukraine et les relations entre les deux pays sans plus de détails. Cette rencontre n’aura donc pas permis de taire tous les différends entre les deux pays. Elle intervient après un agenda chargé de la délégation russe à New York lors de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Plusieurs rencontres étaient en effet au programme pour les Russes, entre l’Afrique, avec les pays de l’AES, l’Asie avec la Thaïlande et la Corée du Sud entre autres.