Parlement du Bénin : Une session extraordinaire pour fixer le budget de l'institution ce jour

Les députés de la dixième législature se retrouvent ce jour lundi 07 septembre 2026 au siège de de l’institution à Porto-Novo pour l’ouverture d’une session extraordinaire dont l’essentiel des travaux est consacré aux ressources nécessaires pour le fonctionnement de l’Assemblée nationale pour le compte de la gestion 2027.

Ce rendez-vous de source proche de l’institution, serait le fruit d’un communiqué en date du 02 septembre portant la marque du Président du Parlement, Joseph Fifamè Djogbenou et invitant les députés à se rendre disponible pour cette mission républicaine allant dans le sens d’une démarche de gouvernance prospective pour des actions axées sur des résultats satisfaisants.

Outre la question du budget exercice 2027 de l’Assemblée nationale, il sera pour le fait de la pratique parlementaire en fonction du respect des textes ; observé l’ouverture officielle de la session extraordinaire comme l’exige le Règlement intérieur de l’institution. La session extraordinaire qui s’ouvre ce jour si le quorum est obtenu, permet aux parlementaires de jouer leur partition en ce qui concerne le montant exact des besoins de l’Assemblée nationale pour l’année prochaine.

Une manière de baliser la voie aux travaux budgétaires pour permettre aux députés d’examiner le projet de budget de l’État pour le compte de l’exercice 2027 en tenant compte des défis et préoccupations pour la construction d’une nation portée par une vision.