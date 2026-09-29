Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin s'impose 2-1 face à la Mauritanie et prend la 1re place du groupe F

Le Bénin a décroché une victoire face à la Mauritanie (2-1), pour le compte de la deuxième journée du Groupe F des éliminatoires de la CAN 2027. Portés par un doublé de Rodolfo Aloko et par un gardien décisif sur penalty, les Guépards se relancent après le nul concédé lors de la première journée face au Burkina Faso (2-2), et s’installent en tête du groupe.

Dès l’entame, les Béninois ont pris la rencontre en main. Ils ont dominé les débats, ce qui s’est concrétisé par l’ouverture du score de Rodolfo Aloko et un avantage de 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le Bénin n’a pas relâché la pression et Aloko a de nouveau trouvé le chemin des filets pour signer son doublé. À la 54e minute, le tableau d’affichage indiquait 2-0, un score qui s’est maintenu jusqu’à l’heure de jeu.

Dandjinou sauve les siens

Le match a basculé à la 65e minute, lorsque la Mauritanie a obtenu un penalty à la suite d’une faute d’Azongnitode. L’occasion était belle pour les visiteurs de relancer la partie, mais le gardien béninois Dandjinou en a décidé autrement : à la 66e minute, il a repoussé la tentative mauritanienne, et permis au Bénin de préserver son avantage de deux buts. La Mauritanie a fini par réduire l’écart, mais les Béninois ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final et sécurisé les trois points, au terme d’une fin de match plus indécise que ne le laissait présager son cours.

Lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, le Bénin avait partagé les points avec le Burkina Faso sur le score de 2-2. Ce match nul laissait un goût d’inachevé et imposait aux Guépards de réagir dès la deuxième journée.

Avec ce succès, le Bénin totalise 4 points et prend la première place du Groupe F, devant le Burkina Faso, également à 4 points, la Mauritanie (3 points) et la République centrafricaine, toujours à zéro. Dans un groupe aussi serré, cette victoire donne aux Guépards une option sérieuse dans la course à la qualification, avec un Aloko au sommet de sa forme et un Dandjinou héros de la soirée.