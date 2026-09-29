Bénin : Cotonou accueille le 8e Congrès des experts-comptables de l’UEMOA

Cotonou accueillera les 21 et 22 octobre 2026 le 8ᵉ Congrès des Experts-Comptables de l’UEMOA. Organisée au Palais des Congrès par l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-Bénin), cette rencontre réunira plusieurs centaines de professionnels autour des enjeux de transparence et de souveraineté financière dans l’espace communautaire.

Placée sous le thème « L’Expert-Comptable, garant de la transparence et de la souveraineté financière dans l’espace UEMOA », la rencontre doit réunir entre 300 et 500 participants venus des huit États membres de l’Union. Experts-comptables, auditeurs, régulateurs, acteurs du secteur financier, universitaires et représentants d’institutions régionales sont attendus pour deux jours d’échanges.

Les finances publiques au centre des échanges

Les discussions porteront sur la contribution de la profession comptable à la transparence financière, à la gouvernance et à la mobilisation des ressources internes. Le programme prévoit également des échanges sur les mutations qui touchent les métiers de la comptabilité et de l’audit dans l’espace UEMOA.

La conférence inaugurale doit ainsi examiner la place de l’expert-comptable dans la fiabilité de l’information financière et dans les mécanismes de reddition des comptes. D’autres sessions aborderont la relation entre les professionnels du chiffre et le secteur public, avec des questions liées au contrôle interne, au suivi des flux budgétaires et à la consolidation des comptes publics.

Les enjeux liés à la transformation numérique figurent aussi parmi les sujets associés à cette édition. La digitalisation modifie les pratiques professionnelles, les exigences de conformité et les compétences attendues dans les métiers de l’audit et de l’expertise comptable.

Huit pays représentés à Cotonou

Les huit pays membres de l’UEMOA seront représentés lors de ce rendez-vous régional : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Des représentants de la BCEAO, de la Commission de l’UEMOA, du secteur bancaire, des assurances et des institutions de financement doivent également prendre part aux travaux.

L’organisation de cette édition intervient une vingtaine d’années après la création de l’OECCA-Bénin, qui célèbre ses 20 ans en 2026. Pour l’ordre professionnel béninois, le congrès constitue aussi une occasion de renforcer les échanges entre les organisations nationales de la profession et de favoriser le partage d’expériences.

Deux jours de travaux à Cotonou

Au-delà des débats techniques, les organisateurs annoncent des sessions consacrées au partage d’expertise, au réseautage et à la formation continue. L’objectif affiché est de renforcer la coopération entre les ordres professionnels des différents pays et d’alimenter la réflexion sur la contribution de la profession comptable à la gouvernance financière régionale.

Le congrès se tiendra les 21 et 22 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre bénéficie également d’une dimension internationale, avec la participation annoncée de professionnels et de partenaires issus de l’espace OHADA.