Poutine assure que la Russie ne prépare aucune action militaire contre l'Europe

En Europe, les craintes d’une action russe importante sont sur toutes les lèvres. Alors que les médias relaient des intentions cachées mais supposées réelles de la Russie de Poutine, le pays continue de nier. Poutine s’est lui-même livré à l’exercice lors d’un point de presse en marge du Forum international de la Culture à Saint-Pétersbourg.

Poutine nie malgré des accusations récurrentes

Le président russe a nié toute velléité militaire contre les pays européens, rejetant une nouvelle fois les accusations des pays européens. « Beaucoup disent en Europe qu’ils s’attendent à une agression de la part de la Fédération de Russie et c’est pourquoi ils doivent se préparer eux-mêmes à des combats, à une guerre avec la Russie… Nous ne nous préparons pas à des combats de quelle sorte que ce soit avec l’Europe. » a-t-il déclaré.

Pour rappel, plusieurs incidents ont été dénombrés en Europe depuis quelques semaines. En Allemagne, des incidents ont été signalés à l’aéroport de Leipzig. Berlin a clairement accusé Moscou de les avoir orchestrés. En Lituanie, un drone a été abattu mi-septembre par des avions de chasse de l’OTAN. Le 13 septembre, un drone russe a frappé la locomotive d’un train de voyageurs reliant Kiev à Varsovie, à seulement deux kilomètres de la frontière polonaise, sans faire de victime ; l’opérateur ukrainien Ukrzaliznytsia a estimé que la frappe visait probablement un autre convoi ayant circulé juste avant sur la même voie, transportant des conseillers à la sécurité et d’anciens dirigeants européens dont Boris Johnson.

Le Kremlin a justifié cette frappe, son porte-parole Dmitri Peskov assurant qu’elle faisait partie des missions de ses forces armées sur le territoire ukrainien. Dans cette dynamique, il n’est pas sûr que les propos de Poutine rassurent les Européens.