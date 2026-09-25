Prix Goncourt : l’Académie retire « C’était ça ou mourir » de Thélyson Orélien après la polémique

Le roman C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, a été retiré vendredi 25 septembre de la sélection 2026 du prix Goncourt. L’Académie Goncourt a pris cette décision après plusieurs jours d’accusations portant sur d’anciens textes de l’auteur et sur un possible recours à l’intelligence artificielle pour son premier roman.

L’écrivain québécois d’origine haïtienne conteste avoir utilisé l’IA pour rédiger le livre. Les premiers soupçons ont circulé le 21 septembre sur X, après qu’un compte anonyme a affirmé avoir soumis le roman au logiciel de détection Pangram. Ces résultats ont ensuite alimenté les interrogations sur l’origine du texte.

L’Académie Goncourt invoque l’IA et les accusations de plagiat

Dans son communiqué, l’Académie Goncourt avance deux motifs. Elle fait d’abord référence aux accusations de plagiat concernant des publications plus anciennes de l’écrivain. Elle indique également avoir pris en considération plusieurs analyses réalisées sur C’était ça ou mourir, qui concluraient à une utilisation importante de l’intelligence artificielle. Cette décision intervient après une première réaction prudente de Philippe Claudel, président de l’Académie. Avant le retrait du roman, celui-ci avait rappelé les difficultés techniques posées par la détection de textes produits avec une IA.

La fiabilité de ces logiciels fait elle-même débat dans le secteur de l’édition. Des responsables des éditions du Seuil et d’Albin Michel ont expliqué au HuffPost qu’elles ne pratiquaient pas de contrôle systématique des manuscrits avec ces outils, invoquant leurs limites actuelles. Les accusations concernant Orélien restent donc de nature différente : les soupçons liés à son roman reposent sur des analyses techniques contestables, tandis que les affaires de plagiat portent sur des comparaisons entre certains de ses anciens écrits et des textes publiés auparavant.

Son éditeur canadien a suspendu sa promotion

La polémique avait déjà entraîné des conséquences avant l’annonce du Goncourt. Les éditions du Boréal, qui ont publié le roman au Canada, ont suspendu jeudi les activités promotionnelles de l’auteur. La maison d’édition a précisé qu’aucune intelligence artificielle n’avait été utilisée sur le manuscrit après sa réception. Elle a toutefois indiqué ne pas être en mesure, à ce stade, de confirmer ou d’écarter les accusations visant l’écrivain. Orélien continue pour sa part de nier avoir utilisé l’IA pour produire ses textes.

Un roman récompensé avant la polémique

C’était ça ou mourir est paru en France chez Grasset le 19 août 2026. Le livre compte 272 pages. Son personnage principal, Jonas Dorléon, est un professeur contraint de quitter Haïti après des violences dans son quartier. Son parcours le conduit à travers plusieurs pays du continent américain avec pour objectif d’atteindre le Canada, où vit une partie de sa famille.

Quelques jours avant le déclenchement de la polémique, le livre avait remporté le Prix du Roman Fnac 2026. Cette récompense est attribuée après la lecture des ouvrages en compétition par des libraires et des lecteurs. Le retrait décidé vendredi met désormais fin à la candidature de C’était ça ou mourir pour le Goncourt 2026. Il ne tranche toutefois pas techniquement la question de l’utilisation de l’intelligence artificielle, que l’auteur continue de contester.