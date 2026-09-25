Cristiano Ronaldo remplacé : Jorge Jesus voulait Gonçalo Ramos pour une mission précise

Cristiano Ronaldo a été remplacé par Gonçalo Ramos lors de la victoire du Portugal face au Pays de Galles (1-0), jeudi 24 septembre en Ligue des Nations. Le changement de Jorge Jesus est intervenu à la 67e minute, alors que les Portugais tentaient de préserver leur avantage.

Une entrée pour intensifier le pressing

Le sélectionneur portugais a expliqué après la rencontre que ce changement répondait à une nécessité tactique. Avec environ 25 minutes encore à jouer, il recherchait un attaquant capable de maintenir une pression importante sur les deux défenseurs centraux gallois.

« Le match exigeait ce changement. Il restait 25 minutes et je voulais faire entrer un joueur rapide en première ligne défensive, capable de presser les deux défenseurs centraux », a expliqué Jesus dans les propos rapportés après la rencontre.

Le technicien portugais a aussi estimé que Ronaldo ne pouvait plus fournir le même travail défensif et que son apport offensif supplémentaire serait limité sur cette fin de match. Le remplacement intervenu à la 67e minute a donc été présenté comme un choix lié au scénario de la rencontre, plutôt qu’à une sanction.

Le choix intervient alors que le Portugal cherchait surtout à conserver son avantage. João Félix avait ouvert le score à la 22e minute après une combinaison avec Nuno Mendes. Le Pays de Galles a ensuite obtenu plusieurs situations dangereuses, dont une frappe de Brennan Johnson sur la barre et une reprise de Lewis Koumas repoussée sur sa ligne par Rúben Dias.

Ronaldo avait pourtant plusieurs occasions

Avant sa sortie, Ronaldo avait eu plusieurs opportunités. Il a d’abord tiré à côté, puis a manqué une occasion sur un centre de Rúben Neves au début de la seconde période. Quelques minutes plus tard, il a cru inscrire le deuxième but portugais après une passe de Bruno Fernandes, mais la réalisation a été annulée pour une position de hors-jeu après intervention de la VAR.

Gonçalo Ramos a ensuite obtenu une occasion après son entrée, mais sa frappe a été repoussée par Danny Ward. Le Portugal a finalement conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final et lancé sa campagne de Ligue des Nations par une victoire.

Jesus avait prévenu avant sa première sélection

Cette décision prend une dimension particulière au regard des propos tenus par Jorge Jesus avant sa première rencontre officielle à la tête du Portugal. Lors de l’annonce de sa première liste, le technicien avait clairement indiqué que le statut de Ronaldo ne lui garantirait pas une place sur le terrain.

« Sa performance est ce qui compte. Le passé ne compte pas », avait déclaré Jesus, selon Reuters. Il avait aussi expliqué que les cinq Ballons d’Or remportés par Ronaldo ne seraient pas pris en compte dans ses choix : « S’il performe, il joue ; sinon, il ne joue pas. »

Le match contre le Pays de Galles constitue ainsi la première illustration concrète de cette règle annoncée par le nouveau sélectionneur. Jesus, nommé en juillet après le départ de Roberto Martínez, a commencé son mandat officiel par une victoire, tout en décidant de sortir Ronaldo avant le dernier quart d’heure pour privilégier les exigences défensives de son équipe.