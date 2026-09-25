Europe : Poutine met fin aux fonctions de deux ambassadeurs à un jour d’intervalle

Le Kremlin a officialisé les départs d’Alexeï Mechkov de l’ambassade de Russie en France et d’Andreï Keline de celle du Royaume-Uni, par deux décrets datés des 24 et 25 septembre 2026.

Les représentations diplomatiques russes à Paris et Londres connaissent un changement de direction rapproché. Le président russe Vladimir Poutine a relevé Alexeï Mechkov de ses fonctions d’ambassadeur en France et à Monaco le 24 septembre, avant de prendre une décision similaire concernant Andreï Keline au Royaume-Uni le lendemain.

Le premier décret, publié sur le portail officiel russe des actes juridiques, porte le numéro 678 et met fin aux fonctions de Mechkov auprès de la République française et de la Principauté de Monaco. Le diplomate occupait ces deux postes depuis octobre 2017.

Le lendemain, le décret n°679 a relevé Keline de ses fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Deux situations différentes pour les diplomates

Le rapprochement des deux décrets ne signifie pas que les deux missions se sont achevées dans les mêmes circonstances.

Mechkov était ambassadeur en France et à Monaco depuis 2017. Avant cette nomination, il avait occupé à deux reprises le poste de vice-ministre russe des Affaires étrangères. Ses responsabilités avaient alors porté sur les relations avec les pays européens, la coopération paneuropéenne et les échanges avec l’Union européenne, l’OSCE, l’OTAN et le Conseil de l’Europe.

Pour Keline, le calendrier est différent. Nommé ambassadeur au Royaume-Uni le 5 novembre 2019, il avait annoncé en juillet qu’il allait prochainement achever sa mission. Selon les informations communiquées par les autorités russes, sa mission à Londres s’est achevée le 21 juillet 2026. Le poste n’a pas été immédiatement pourvu et la mission diplomatique russe est depuis dirigée par un chargé d’affaires, Vassili Tsyganov.

Le décret du 25 septembre constitue donc l’officialisation présidentielle de la fin de ses fonctions d’ambassadeur. Il ne précise aucun motif.

Des relations russo-européennes toujours tendues

Ces changements interviennent alors que les relations entre la Russie et plusieurs gouvernements européens restent fortement dégradées depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

L’Union européenne maintient un régime de sanctions contre Moscou. En juin 2026, les Vingt-Sept ont prolongé leurs sanctions économiques contre la Russie jusqu’au 31 juillet 2027. Ces mesures concernent plusieurs secteurs, dont le commerce, la finance, l’énergie et les technologies à double usage.

L’UE a également adopté en juillet 2026 un 21e paquet de sanctions, comprenant des restrictions supplémentaires visant l’énergie, le secteur financier, la flotte utilisée pour contourner certaines sanctions et les exportations de technologies sensibles.

La relation entre Moscou et Londres reste également particulièrement tendue. Le 18 septembre, le ministère russe des Affaires étrangères avait convoqué le chargé d’affaires britannique à Moscou pour protester contre le soutien militaire du Royaume-Uni à l’Ukraine.

Les deux décrets présidentiels des 24 et 25 septembre interviennent ainsi dans un environnement diplomatique marqué par des relations difficiles entre Moscou et plusieurs capitales européennes, sans que les textes de Poutine établissent de lien entre les deux décisions.