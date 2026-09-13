Real Madrid : Mourinho toujours aussi confiant pour Vinicius Jr, encore muet devant le but

Un but manque toujours à la panoplie de Vinicius Jr cette saison. Après la victoire 4-1 du Real Madrid face au Rayo Vallecano, samedi 12 septembre au Santiago Bernabéu, l’entraîneur José Mourinho a de nouveau pris la défense de son attaquant brésilien, resté muet devant le but.

Un rendement individuel en retrait

L’addition reste maigre pour l’attaquant : un seul but inscrit en six matchs toutes compétitions cette saison. À titre de comparaison, il en comptait déjà dix à la même période l’an dernier. Contre le Rayo, il s’est toutefois montré actif, délivrant une passe décisive à Jude Bellingham à la 35e minute — sa troisième offrande de la saison — et partageant le plus grand nombre de touches de balle dans la surface adverse (10) selon les statistiques du match.

Ce passage à vide s’accompagne d’une pression grandissante des tribunes. Quelques jours plus tôt, lors de la victoire 2-1 en Ligue des champions contre l’Inter Milan, une partie du public du Bernabéu avait sifflé le joueur à sa sortie du terrain, faute d’y avoir été décisif.

Mourinho affiche sa sérénité

Le technicien portugais a écarté toute inquiétude. « Physiquement, il est meilleur que jamais. Il est très fort mentalement, il est au Real Madrid, il joue pour le Brésil, la responsabilité est énorme. Les buts vont arriver », a-t-il déclaré après la rencontre, selon des propos rapportés par Sportskeeda.

Mourinho avait tenu un discours similaire deux jours plus tôt, en conférence de presse d’avant-match. Il y comparait alors son joueur à « un arbre qui porte beaucoup de fruits« , ciblé par les critiques précisément parce qu’il a déjà tant apporté au club, selon des propos relayés par le site officiel du Real Madrid.

Un contrat prolongé jusqu’en 2027

La confiance affichée par le club ne se limite pas aux déclarations publiques. Vinicius Jr a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, un engagement à long terme qui renforce son statut au sein de l’effectif malgré la baisse de forme actuelle.

Le club madrilène reste engagé dans une lutte serrée avec le FC Barcelone pour la tête du championnat espagnol. Une régularité retrouvée de son ailier brésilien pourrait peser dans les semaines à venir, alors que le calendrier s’annonce chargé entre Liga et Ligue des champions.