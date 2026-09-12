Real Madrid - Rayo Vallecano : les Merengue mènent 3-0 à la pause

Le Real Madrid mène 3-0 face au Rayo Vallecano à la mi-temps de la 5e journée de Liga, ce samedi 12 septembre au stade Santiago-Bernabéu. Un scénario express porté par un doublé décisif de Kylian Mbappé, buteur et passeur, et une réalisation supplémentaire de Jude Bellingham.

Comme annoncé, Yan Diomandé disputait pour la première fois un match officiel dans le onze de départ merengue, après cinq apparitions sans la moindre titularisation depuis son arrivée cet été. L’ailier ivoirien évolue justement au cœur de cette démonstration collective, aux côtés de Mbappé et de Vinícius Júnior.

Un début de match foudroyant

Le scénario s’est emballé dès le premier quart d’heure. À la 14e minute, Mbappé transforme un penalty obtenu après une faute de Florian Lejeune sur Álvaro Carreras, trompant le gardien Emil Audero d’une frappe croisée. Trois minutes plus tard, l’attaquant français récidive en passeur : sur une nouvelle offrande, Carreras surgit côté gauche pour porter le score à 2-0. Bellingham vient ensuite alourdir l’addition avant la pause, portant l’écart à trois buts pour les hommes de José Mourinho, qui n’avaient plus connu pareille réussite offensive depuis leur début de saison compliqué.

Rayo Vallecano débordé en défense

Le club de Vallecas, 14e du classement avant cette rencontre avec quatre points en quatre journées, subit une soirée difficile. L’équipe de Beñat San José n’a plus gardé sa cage inviolée depuis dix rencontres et concède déjà dix buts en quatre matchs de championnat cette saison. Sur cette rencontre, les approximations défensives, notamment de Lejeune, ont directement facilité les ouvertures du score madrilènes.

À titre de comparaison, sur les onze dernières confrontations disputées entre les deux clubs, le Real Madrid n’a jamais perdu au Bernabéu face au Rayo, inscrivant en moyenne plus de trois buts par match dans ce duel. Une tendance que confirme, pour l’instant, la physionomie de cette 5e journée.

Diomandé enfin lancé dans le grand bain

Pour Mourinho, ce choix de titulariser Diomandé s’inscrivait dans la continuité de plusieurs changements par rapport à la victoire contre l’Inter Milan en Ligue des champions mardi dernier. Antonio Rüdiger, Bernardo Silva et Carreras retrouvaient également une place dans le onze. L’international ivoirien de 19 ans, nommé pour le prix du meilleur jeune joueur du Ballon d’Or 2026, évoluait jusque-là derrière une concurrence dense sur son couloir, entre Arda Güler, Brahim Díaz et Rodrygo.

Cette large avance à la pause, acquise sans même que Diomandé n’ait encore inscrit sa marque statistique, offre au jeune ailier l’occasion de confirmer sa place dans la rotation madrilène pour la suite de la saison, alors que le Real Madrid enchaînera dès mardi avec un déplacement à Elche pour la 6e journée de Liga.