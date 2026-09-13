Real Madrid : Yan Diomandé sous le feu des critiques après ses 72 minutes face au Rayo

Yan Diomandé a été la cible de critiques après ses 72 minutes disputées contre le Rayo Vallecano ce samedi. Il s’agissait pourtant de sa toute première titularisation avec le Real Madrid, cinq semaines après une signature record à 140 millions d’euros. Aux commentaires de la rencontre sur DAZN, le consultant Jérôme Rothen a dressé un constat alarmant sur la prestation de l’ailier ivoirien de 19 ans.

Un bilan jugé sévèrement par les observateurs

Rothen a jugé qu’« il y a un monde d’écart avec les autres joueurs » du Real Madrid, tout en reconnaissant que l’investissement financier consenti par le club imposait de la patience avant tout verdict définitif. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain a pointé des lacunes techniques qu’il estime plus préoccupantes que la simple timidité affichée par le joueur sur la pelouse, précisant qu’il ne s’agissait pas selon lui du flop de l’été mais que Diomandé devrait progresser « vite, très vite ».

Cette sortie intervient après un début de saison déjà scruté à la loupe. Avant cette titularisation, l’Ivoirien n’avait cumulé que quatre entrées en jeu en Liga pour un total de 83 minutes, jamais plus d’une demi-heure d’affilée : 10 minutes contre la Real Sociedad, 26 face à Espanyol, puis 25 contre Malaga. Un an plus tôt, le RB Leipzig n’avait déboursé que 20 millions d’euros pour ce même joueur, alors inconnu du grand public après un passage discret à Leganés : l’écart de valorisation, multiplié par sept en douze mois, explique en grande partie la pression qui entoure aujourd’hui chacune de ses apparitions.

Mourinho persiste dans la patience

Face à ces critiques, José Mourinho a de nouveau pris la défense de son jeune joueur après la rencontre. « Il a beaucoup à apprendre tactiquement, je le vois surtout à l’entraînement, son potentiel incroyable en un contre un, en centre, en tir », a déclaré l’entraîneur portugais, rappelant que Diomandé ne totalise qu’une saison complète à haut niveau européen, acquise avec Leipzig. Mourinho a également vanté la polyvalence qu’apporte le jeune Ivoirien à son dispositif, capable selon lui de suppléer Vinicius sur le flanc gauche ou d’occuper le couloir droit, ce qui permettrait à Arda Güler de reculer dans l’axe à la place de Jude Bellingham.

Cette titularisation intervenait dans une situation délicate pour le club madrilène, défait 1-0 par le Real Betis lors de la journée précédente et vainqueur poussif de l’Inter Milan (2-1) en Ligue des champions. Mourinho cherchait justement davantage de percussion offensive dans les trente derniers mètres, une carence identifiée après ces deux prestations jugées ternes.

Le Real Madrid enchaîne rapidement après ce match, avec un déplacement à Elche dès mardi 15 septembre, puis un derby très attendu contre l’Atlético de Madrid le dimanche 20 septembre au Metropolitano. S’ajoute ensuite la réception de Villarreal au Bernabéu début octobre, avant un choc européen contre l’AS Rome le 14 octobre en Ligue des champions. Autant de rendez-vous rapprochés qui devraient permettre à Mourinho de faire évoluer, match après match, le rôle et le temps de jeu accordés à Diomandé, sans attendre une échéance fixée à l’avance.