Regragui compare le pénalty de Mbappé au mondial à celui manqué par Brahim Diaz à la CAN

Walid Regragui est revenu le 31 août dernier, dans le podcast Magharib sur le penalty manqué par Brahim Diaz lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc. L’ancien sélectionneur marocain s’est interrogé sur l’influence qu’a pu avoir l’interruption de la rencontre, alors que les joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse afin de protester. Pour rappel, ce soir-là, le jeu avait été arrêté pendant environ 15 minutes avant de reprendre avec l’exécution du penalty par le joueur marocain.

Cette interruption, aussi longue qu’inattendue (et inhabituelle) est au cœur de la réflexion de l’ancien coach marocain. Selon lui, la situation aurait pu être différente de celle d’un penalty tiré immédiatement après la décision arbitrale, comme cela se fait habituellement. Le technicien a aussi évoqué l’état mental du joueur au moment de prendre sa décision. Brahim Diaz a finalement manqué sa tentative dans les dernières minutes de cette finale particulièrement tendue. Regragui assure toutefois ne pas avoir reproché son échec au joueur après la rencontre.

Regragui fait le parallèle avec Mbappé

Pour étayer son raisonnement, l’ancien sélectionneur du Maroc a fait référence à Kylian Mbappé. Il a rappelé le penalty manqué par l’attaquant français contre le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Dans cette situation, le joueur français avait expliqué que l’interruption de deux minutes avant son tir avait perturbé sa concentration, l’empêchant donc de tirer comme il le souhaitait à la base. Pour Regragui, cette comparaison permet de mesurer l’importance que peut avoir une interruption sur un tireur.

La situation de Brahim Diaz était cependant différente. L’arrêt de la finale Sénégal-Maroc avait duré près d’un quart d’heure, après le départ temporaire des joueurs sénégalais vers les vestiaires. Le match avait ensuite repris, avec le penalty à tirer. Regragui s’est donc demandé si Diaz aurait effectué le même geste dans des circonstances différentes, sans cette longue période d’attente.

Un message différent après le penalty

Walid Regragui, qui a quitté son poste de sélectionneur du Maroc après la CAN 2025, a également précisé ce qu’il avait dit à Brahim Diaz après son tir manqué. Contrairement à ce qui pouvait être suggéré, il affirme ne pas avoir réprimandé le joueur. Son intervention aurait plutôt consisté à lui rappeler qu’un tel épisode pouvait servir à progresser, malgré la déception de ne pas avoir sû débloquer la situation pour offrir le trophée à son équipe.