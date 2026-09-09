Bénin : 145 580 apprenants recevront des kits scolaires gratuits

145 580 apprenants bénéficieront de fournitures scolaires gratuites au titre de l’année 2026-2027. Le lancement national de l’opération a eu lieu mardi 8 septembre à l’École primaire publique de Touncountouna, dans l’Atacora. Le programme représente un investissement de 752 393 674 FCFA, selon les informations publiées par le Gouvernement.

Cette distribution intervient pour la huitième année consécutive. Elle concerne des élèves répartis sur l’ensemble du territoire national et bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers.

Une opération lancée dans l’Atacora

La cérémonie de Touncountouna a été présidée par Dèwanou Avodagbe, directeur de cabinet du ministère des Enseignements maternel et primaire, représentant le ministre. La maire de la commune, Patricia Ponna Saï, a également pris part à la rencontre.

Dans son intervention, l’édile a présenté la remise des fournitures comme « un acte concret de solidarité envers les familles, un encouragement adressé aux apprenants et un soutien précieux aux enseignants ». Elle a aussi évoqué les résultats scolaires enregistrés dans la commune au cours de l’année 2025-2026.

Le préfet de l’Atacora, Jacques Rolland Amadou, a salué la collaboration entre l’État et les partenaires associés à l’opération. Il a insisté sur l’apport attendu des kits pour les conditions d’apprentissage et le bien-être des élèves.

Des fournitures pour réduire les dépenses scolaires

Le programme vise à alléger les charges supportées par les parents, en particulier dans les zones rurales. Il doit aussi contribuer à améliorer les conditions de travail des apprenants et à favoriser leur maintien à l’école.

Le Gouvernement indique que cette action participe à sa politique d’accès équitable à l’éducation de base. Le directeur de cabinet a rappelé que l’État cherche à « créer les conditions favorables à l’accès, au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’éducation ».

La distribution repose sur un partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), l’UNICEF, Plan International Bénin, Educo, WeWorld, Vinci Énergies, Action Éducation, MTN Bénin, Graines de Paix et OFMAS. Les bénéficiaires, représentés lors de la cérémonie, se sont engagés à utiliser les fournitures reçues avec soin et à rechercher de bons résultats au cours de l’année scolaire.

Un programme reconduit depuis huit ans

La campagne 2026-2027 prolonge une politique de soutien aux familles engagée plusieurs années auparavant. La remise gratuite de kits scolaires constitue l’un des dispositifs utilisés par les pouvoirs publics pour faciliter l’accès aux fournitures nécessaires à la scolarité.

Le programme intervient alors que le Bénin poursuit ses efforts pour améliorer les conditions d’enseignement et renforcer la fréquentation scolaire. Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD), le taux brut de scolarisation au primaire s’élevait à 122,1 % en 2023, un indicateur qui rapporte les effectifs inscrits à la population d’âge officiel de scolarisation.

Ce chiffre ne permet pas, à lui seul, de mesurer les résultats de la campagne de kits scolaires. Il fournit toutefois un repère sur l’évolution de la scolarisation primaire dans le pays. Le bilan de la distribution 2026-2027 devra préciser la répartition des fournitures entre les établissements et les bénéficiaires.