Retraite : Farandou veut rééquilibrer la majoration de pension entre pères et mères de trois enfants

Un enfant rapporte aujourd’hui davantage à un père qu’à une mère au moment de la retraite. C’est ce déséquilibre que le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé vouloir corriger, ce mardi 1er septembre, sur franceinfo.

Un mécanisme jugé favorable aux hommes

Le ministre a précisé étudier une modification de cette bonification dans le budget de la Sécurité sociale 2027, en visant la majoration de pension de 10 % accordée aux parents d’au moins trois enfants. Ce dispositif, appliqué au régime général comme à la plupart des régimes de base, augmente proportionnellement la pension : plus elle est élevée, plus le bonus l’est également. Or, la pension moyenne des hommes dépassant celle des femmes, ce mode de calcul profite mécaniquement davantage aux pères. « Un enfant rapporte plus pour un homme que pour une femme. Ce n’est pas normal », a justifié le ministre.

Le cabinet du ministre assure que l’objectif « n’est pas de faire des économies », mais de réorienter l’effort « vers celles qui en ont le plus besoin : les petites retraites et les carrières hachées ».

Un projet de forfait à 125 euros à l’étude en parallèle

Un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), commandé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, propose de remplacer la majoration proportionnelle de 10 % par un forfait fixe de 125 euros par mois. Cette mesure, parmi dix pistes d’économies chiffrées à 4,2 milliards d’euros sur dix ans, avantagerait les pensions les plus faibles au détriment des pensions élevées.

Les deux réformes ne se recoupent pas nécessairement, mais partagent un même constat : le système actuel accentue les écarts de pension plutôt que de les corriger.

Des associations familiales vigilantes

L’association Familles de France a mis en garde contre le risque de créer de nouveaux perdants parmi les familles nombreuses, appelant à ne pas opposer mères et pères dans la réforme à venir.

Cette révision intervient alors que deux autres mesures relatives aux bonifications de retraite pour enfants, votées dans le budget de la Sécurité sociale 2026, entrent en vigueur ce même 1er septembre. Depuis 2010, la majoration de durée d’assurance — jusqu’alors réservée aux mères — peut déjà être partagée entre les deux parents pour les enfants nés après cette date, un cadre fixé après un arrêt de la Cour de cassation de 2009 jugeant la règle initiale contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Les arbitrages sur la majoration de 10 % pour trois enfants sont attendus dans le cadre du budget 2027.