Sanctions russes : le message sans détour des États-Unis à Moscou au G20

Aucun allègement des sanctions américaines ne sera accordé à Moscou avant la fin de la guerre en Ukraine. C’est le message qu’a délivré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent à son homologue russe Anton Silouanov, ce lundi 31 août, en marge de la réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Un entretien bilatéral sous tension

Selon une source proche du dossier citée par Reuters, lorsque le ministre russe a tenté d’évoquer des sujets de coopération économique, Bessent l’a coupé net. « Rien n’est possible tant que la guerre n’est pas terminée », aurait-il déclaré. Le ministère russe des Finances a de son côté indiqué que les deux hommes avaient échangé sur la coopération financière dans le cadre du G20, tandis qu’un responsable américain a précisé que la discussion portait avant tout sur le plan de paix pour l’Ukraine porté par le président Donald Trump.

Cette rencontre marquait la première apparition en personne de Silouanov à un sommet du G20 depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

L’Europe dénonce la présence russe

Plusieurs capitales européennes, engagées dans la préparation d’un nouveau train de sanctions contre la Russie, ont mal accueilli la venue du ministre russe à Asheville. Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a jugé que « recevoir le ministre russe des Finances ici envoie un signal troublant », estimant qu’il aurait préféré une position américaine plus tranchée refusant à Silouanov une tribune. Selon plusieurs sources, le ministre russe aurait par ailleurs été écarté de la photo de groupe traditionnelle du sommet.

Les États-Unis maintiennent leur ligne de fermeté sur les sanctions tout en rouvrant des canaux diplomatiques directs avec Moscou. L’Union européenne cherche de son côté à isoler davantage la Russie tant que le conflit se poursuit.

Un régime de sanctions déjà nuancé

Washington avait sanctionné les principales compagnies pétrolières russes en octobre 2025. Un assouplissement ponctuel avait toutefois suivi : après que la guerre entre Israël et l’Iran a perturbé les approvisionnements énergétiques transitant par le détroit d’Ormuz, Bessent avait délivré des licences autorisant la vente de pétrole russe stocké sur des tankers en mer, permettant à Moscou de récupérer certaines recettes.

Ce précédent contraste avec la fermeté affichée lundi, où aucune concession nouvelle n’a été évoquée. Dès son audition de confirmation au poste de secrétaire au Trésor, fin 2024, Bessent s’était pourtant déclaré favorable à un renforcement des sanctions contre la Russie, une position saluée à l’époque par le sénateur démocrate Mark Warner.

Le sommet d’Asheville fait partie de l’agenda du G20 Finance Track 2026, dont les priorités avaient été fixées par Bessent lui-même en amont de la réunion, selon un communiqué du département du Trésor américain.