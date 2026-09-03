SBU contre GUR : une fusillade entre services secrets ukrainiens éclate à Kiev

Un échange de tirs a opposé, le 2 septembre, des agents du SBU (Service de sécurité d’Ukraine) à des militaires du GUR (Direction principale du renseignement) dans un quartier résidentiel de Kiev. Trois membres du GUR ont été blessés lors de cet accrochage survenu rue Yuri Chumsky, dans le district de Dniprovskyi.

Une perquisition qui tourne à l’affrontement armé

Selon le Parquet général ukrainien, des officiers du SBU menaient une opération d’enquête lorsqu’ils ont été pris pour cible par « une des unités des forces de défense de l’Ukraine ». Le conseiller présidentiel Dmytro Lytvyn a précisé aux journalistes que les deux camps impliqués étaient bien le SBU et le renseignement militaire.

La police a bouclé le secteur, empêchant tout accès aux piétons, tandis que les transports en commun ont été déviés. Des représentants du Bureau national des enquêtes (SBI) ainsi que le chef du groupe spécial Alpha du SBU se sont rendus sur place. Le Parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire.

L’affaire Kaplunov, point de départ du conflit

L’origine de la confrontation remonterait à la disparition de Stepan Kaplunov, commandant adjoint aux opérations de combat au sein du Corps des volontaires russes (RDK), une unité rattachée au GUR. Kaplunov aurait été enlevé près de son domicile le 23 août, avant que le RDK n’annonce publiquement sa disparition le 1er septembre.

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, des agents du SBU se seraient rendus à son appartement pour y mener une perquisition, mais y auraient trouvé des militaires du GUR ainsi que des proches de Kaplunov déjà présents. La situation aurait dégénéré en confrontation armée au petit matin.

Le SBU a livré sa version des faits sur Telegram, affirmant que ses enquêteurs « menaient des actions d’investigation dans le cadre d’une affaire de terrorisme liée au FSB russe » lorsque des militaires auraient tenté de les bloquer avant d’ouvrir le feu. Selon cette version, l’opération conjointe avec le GUR visait à déjouer un attentat que le FSB aurait préparé contre un dirigeant d’un mouvement nationaliste de l’opposition russe, venu en Ukraine à l’occasion de la fête de l’Indépendance. Un avocat représentant Kaplunov a de son côté indiqué à une chaîne de télévision ukrainienne que trois personnes avaient été blessées durant l’échange de tirs.

Une enquête réclamée au sommet de l’État

Kyrylo Budanov, chef du bureau de la présidence et ancien dirigeant du GUR, a demandé que le Bureau national des enquêtes conduise une investigation approfondie et impartiale sur les circonstances de l’incident.

Créé en 2016, le GUR emploie entre 1 000 et 2 000 personnes et dépend directement du ministère de la Défense, tandis que le SBU constitue le service de sécurité intérieure et de contre-espionnage de l’Ukraine. Un affrontement armé public entre ces deux institutions, censées coopérer étroitement dans la guerre contre la Russie, reste un événement rare depuis le début de l’invasion de 2022. Les deux camps auraient finalement accepté de désarmer pour permettre aux enquêteurs de commencer leurs constatations sur les lieux, tandis que les civils étaient maintenus à distance de la zone.