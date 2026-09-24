Bénin : la rentrée parlementaire fixée au 19 octobre, le premier budget de Wadagni attendu

Les députés béninois retrouveront l’hémicycle le lundi 19 octobre 2026 pour examiner le tout premier budget national porté par Romuald Wadagni depuis son accession à la présidence. Cette date de rentrée a été arrêtée le mardi 22 septembre par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, réunissant le bureau de l’institution, les cinq commissions techniques permanentes et les deux groupes parlementaires.

Cette annonce intervient onze jours après une audience au Palais de la Marina. Le 11 septembre, le chef de l’État avait reçu le bureau parlementaire conduit par Joseph Djogbénou, échange consacré à l’activité législative récente et aux préparatifs de cette même session, au cours de laquelle le projet de loi de finances pour 2027 sera débattu. La fixation de la date de rentrée traduit ainsi concrètement ces discussions préparatoires engagées quelques jours plus tôt.

Le premier exercice budgétaire de la présidence Wadagni

Ce rendez-vous d’octobre marque une étape inédite pour l’ancien ministre du pays, entré en fonction le 24 mai 2026. Pendant dix ans, Romuald Wadagni avait occupé le portefeuille des Finances et piloté lui-même la construction des budgets nationaux. Sous sa gestion antérieure, le déficit public béninois était passé sous la barre des 3 % du PIB, conformément à la norme fixée par l’UEMOA. Le contenu du projet de loi de finances 2027 n’a pas encore été dévoilé publiquement.

Un calendrier fixé par la Constitution

L’ouverture du 19 octobre respecte le cadre posé par l’article 87 de la Constitution et l’article 4 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ces textes imposent la tenue de deux sessions ordinaires chaque année : la première dans les quinze premiers jours d’avril, la seconde dans la quinzaine suivant le 15 octobre. Chaque session, quel que soit son contenu, ne peut légalement dépasser trois mois de durée. Le vote du budget 2027 conditionnera les ressources dont disposera le gouvernement pour mettre en œuvre son programme d’action pour le premier exercice complet de la présidence Wadagni.