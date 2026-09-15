Sénat du Bénin : après sa première séance depuis l'installation du bureau, cap sur le budget 2027

Réunis mardi 15 septembre 2026 au siège provisoire du Sénat à Cotonou, les sénateurs ont adopté le règlement administratif et financier de l’institution. Les travaux ont également permis d’avancer sur les préalables liés au budget 2027, dont l’examen est prévu jeudi prochain.

La première rencontre des Sénateurs depuis l’installation des membres de la chambre haute du parlement a duré plus de trois heures. Dirigée par le président de l’institution, Patrice Talon, la rencontre s’est tenue dans une ambiance conviviale, selon le sénateur Abraham Zinzindohoué à l’issue des travaux.

Les sénateurs ont adopté leur règlement administratif et financier, un texte destiné à encadrer le fonctionnement interne de la nouvelle Chambre haute du Parlement béninois. Mais les échanges ne se sont pas limités à ce point.

Le budget 2027 au cœur de la prochaine séance

Les membres du Sénat ont également discuté des préalables liés au budget de l’institution. Une nouvelle réunion est prévue jeudi 17 septembre 2026, avec pour objectif l’examen et l’adoption du projet de budget du Sénat pour l’exercice 2027 selon Bip radio.

La question du montant de cette première enveloppe budgétaire a été abordée à l’issue de la séance. Plusieurs sénateurs interrogés ont toutefois préféré ne pas avancer de chiffres. Le sénateur Ousmane Batoko a seulement évoqué un projet portant sur plusieurs milliards de francs CFA.

L’adoption du budget du Sénat doit intervenir au cours du mois de septembre. Selon un sénateur cité par Bip Radio, cette échéance doit permettre son intégration au budget général de l’État, qui sera prochainement examiné par l’Assemblée nationale.

Une nouvelle étape dans la mise en place du Sénat

Cette séance s’inscrit dans la poursuite de la mise en place de la Chambre haute du Parlement béninois. Après l’installation des sénateurs et la constitution du bureau, l’institution commence progressivement à mettre en place les règles et les moyens nécessaires à son fonctionnement.

La réunion s’est tenue au siège provisoire du Sénat, situé dans le quartier Les Cocotiers, à Cotonou, non loin du ministère de l’Intérieur. Les sénateurs se sont réunis autour du bureau présidé par Patrice Talon, avec notamment le vice-président Louis Vlavonou et plusieurs membres de droit ou désignés de l’institution, parmi lesquels Adrien Houngbédji, Élisabeth Pognon, Théodore Holo, Mathurin Nago et Paul Hounkpè.

Le prochain rendez-vous est donc fixé au jeudi 17 septembre 2026, date à laquelle les sénateurs doivent se pencher sur le projet de budget 2027 de leur institution.