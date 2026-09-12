Soldats américains tués en Jordanie : Washington pointe le rôle de la Chine avec des images satellite

Trois militaires américains ont perdu la vie le 17 juillet lors d’une frappe de missiles balistiques sur la base aérienne de Muwaffaq al-Salti, en Jordanie. Quatre autres soldats ont été blessés lorsque les tirs ont touché une zone d’habitation de la base, selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal.

Des images fournies avant et après l’attaque

Ces mêmes responsables affirment disposer d’un lien entre cette frappe et de l’imagerie satellite haute résolution obtenue par l’Iran auprès d’entités chinoises non identifiées. Téhéran aurait reçu ces clichés à deux reprises : avant l’attaque, pour préparer le ciblage, puis après, pour évaluer les dégâts causés. Le journal américain décrit ce dossier comme la preuve la plus tangible réunie jusqu’ici d’un lien entre l’appui chinois à l’Iran pendant la guerre et des pertes humaines côté américain.

Washington ne formule pas d’accusation directe contre le gouvernement chinois. Les autorités américaines n’ont pas révélé l’identité des sociétés soupçonnées d’avoir transmis les images, et elles n’allèguent aucune implication directe de Pékin dans la frappe elle-même.

Pékin conteste et réclame des preuves

Un canal diplomatique a été activé côté américain, avec une démarche portée par des responsables de haut rang auprès de leurs interlocuteurs chinois. En retour, aucune preuve n’a été présentée par Pékin, qui s’est borné à exiger des justificatifs sans reconnaître les faits avancés. L’ambassade de Chine à Washington a évité toute réponse directe, préférant rappeler que sa coopération avec l’Iran « respecte pleinement le droit international ».

Cette affaire survient après une série de sanctions américaines. En mai, l’administration Trump avait sanctionné trois sociétés chinoises — MizarVision, Earth Eye et Chang Guang — soupçonnées de fournir à l’Iran des données susceptibles de faciliter le ciblage de forces américaines dans la région. Ces sanctions n’auraient pas empêché une amélioration progressive de la précision des tirs iraniens au fil de l’été, selon les mêmes sources.

Un sommet Trump-Xi sous tension

Ces révélations surviennent moins de deux semaines avant un sommet prévu le 24 septembre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Le dossier satellite ajoute une source de friction entre les deux pays, déjà marqués par des rivalités stratégiques autour de Taïwan et du contrôle des technologies sensibles.

Le secteur spatial commercial chinois, en pleine expansion, est scruté par les services de renseignement occidentaux depuis plusieurs mois. Un rapport de l’Institut français des relations internationales publié en juillet indiquait que l’accès élargi aux données satellitaires commerciales, combinées à des outils d’intelligence artificielle, permet désormais à des acteurs étatiques comme l’Iran de combler leurs lacunes en matière de renseignement d’origine image, sans dépendre uniquement de leurs propres capacités spatiales.