Thélyson Orélien : en pleine polémique, « C’était ça ou mourir » s’offre un pied de nez à ses détracteurs

Alors que la polémique sur son dernier ouvrage fait toujours rage, **Thélyson Orélien** a pris la tête des ventes de romans en **France** avec *C’était ça ou mourir* durant la semaine du 21 au 27 septembre 2026. Ses détracteurs vont devoir composer avec un succès littéraire malgré la polémique. Les chiffres viennent de GfK relayés par *Le Parisien*, 18 256 exemplaires supplémentaires ont été écoulés en sept jours, portant les ventes à 64 966 exemplaires depuis la sortie française du livre.

Le classement tombe durant la semaine où l’écrivain québécois a été accusé d’avoir utilisé l’intelligence artificielle pour la rédaction de son roman; des faits qu’il conteste sans ambages. Le succès en librairie offre incontestablement un pied de nez commercial à ses détracteurs.

Publié en France par **Grasset**, l’ouvrage raconte le parcours de Jonas Dorléon, un professeur haïtien qui quitte son pays et entreprend un long voyage vers le **Canada**. Le roman avait obtenu le Prix du Roman Fnac 2026 et figurait dans les sélections de plusieurs récompenses littéraires françaises.