Un homme condamné à 20 ans de prison pour le viol de sa mère en Afrique du Sud

Un homme de 22 ans a été condamné à 20 ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa mère à Carnarvon, en Afrique du Sud. Le tribunal régional de Carnarvon a prononcé la peine après que des analyses ADN ont établi un lien entre le jeune homme et les faits survenus le 23 novembre 2025.

La victime, âgée de 42 ans, se trouvait à son domicile avec son compagnon lorsqu’elle a été agressée pendant son sommeil. Selon les éléments présentés devant la justice, son fils était rentré chez lui après avoir consommé de l’alcool chez un ami.

L’enquête a permis d’établir le lien avec les faits

La victime s’est réveillée pendant l’agression et a reconnu son fils. Après son départ du domicile, elle a raconté ce qui venait de se produire à son compagnon. L’affaire a ensuite été signalée à la police.

Le jeune homme a dans un premier temps contesté les accusations après son arrestation. Les investigations ont toutefois permis de recueillir des éléments scientifiques qui l’ont relié aux faits. L’enquête a été menée par l’unité chargée des violences familiales, de la protection de l’enfance et des infractions sexuelles à Carnarvon, selon la police sud-africaine.

Face aux éléments réunis par l’accusation, dont le témoignage de la victime et les résultats des analyses ADN, l’accusé a finalement reconnu les faits devant le tribunal. Le porte-parole du parquet, Mojalefa Senokoatsane, a indiqué que les preuves réunies avaient conduit le prévenu à plaider coupable de viol.

La victime poursuit un suivi psychologique

Lors de l’audience consacrée à la peine, la victime a présenté une déclaration sur les conséquences de l’agression. Elle a expliqué avoir élevé son fils seule et avoir ressenti une profonde blessure après les faits.

Selon les éléments communiqués au tribunal, elle continue de bénéficier d’un accompagnement psychologique. Elle souffre également de troubles du sommeil et de séquelles liées au traumatisme subi.

Le tribunal a pris en compte le plaidoyer de culpabilité comme circonstance atténuante. Cette circonstance n’a toutefois pas empêché la juridiction de prononcer une lourde peine, compte tenu de la gravité de l’infraction.

Le jeune homme devra ainsi purger 20 ans de prison ferme. La justice a également ordonné son inscription au Registre national des délinquants sexuels. La police sud-africaine indique aussi qu’il a été déclaré inapte à détenir une arme à feu.

Les violences sexuelles restent un problème majeur en Afrique du Sud

Cette condamnation intervient dans un pays confronté depuis plusieurs années à un niveau élevé de violences sexuelles. Selon les statistiques communiquées par les autorités sud-africaines pour le premier trimestre 2026, 9 782 viols ont été enregistrés entre janvier et mars.

Les données officielles indiquent aussi que près de la moitié de ces affaires, soit 47,2 %, ont été commises au domicile de la victime ou de l’auteur présumé.

L’Afrique du Sud dispose d’un Registre national des délinquants sexuels destiné à conserver les informations concernant les personnes condamnées pour certaines infractions sexuelles. Le dispositif permet aux autorités et aux organismes habilités d’effectuer des vérifications dans les conditions prévues par la législation sud-africaine.