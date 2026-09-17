Une Américaine admet avoir eu des relations intimes avec son fils « une centaine de fois »

Un couple mère-fils a été inculpé d’inceste le 27 août à Lakeland, en Floride, après une intervention des forces de l’ordre pour des violences conjugales. Christina Clemens, 46 ans, et son fils Shane Clemens, 22 ans, encourent également des poursuites pour violence domestique et adultère, selon le shérif du comté de Polk, Grady Judd.

Une dispute domestique à l’origine des révélations

Les faits remontent au mois d’août. Les adjoints du shérif s’étaient rendus au domicile familial après un signalement de violences conjugales. Christina Clemens accusait alors son fils de l’avoir frappée. Shane Clemens a été arrêté le 21 août pour violence domestique. C’est au cours de cette interpellation qu’il aurait évoqué une relation sexuelle entretenue avec sa mère depuis ses 18 ans.

Face à cette accusation, les enquêteurs ont interrogé Christina Clemens à son tour. Selon Grady Judd, elle aurait reconnu les faits sans détour. « Elle nous a dit : ‘seulement une centaine de fois’ », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 15 septembre. Christina Clemens a été placée sous caution de 5 250 dollars après son arrestation.

Le mari découvre l’affaire pendant l’enquête

L’époux de Christina Clemens a également été entendu par les enquêteurs. Il se disait « heureux en ménage » et affirme n’avoir jamais soupçonné de relation incestueuse entre sa femme et son beau-fils. Il aurait toutefois indiqué aux autorités avoir trouvé étrange que la mère et le fils s’enferment régulièrement ensemble dans la chambre conjugale, verrou tiré. Christina Clemens fait désormais face à un chef d’inceste et un chef d’adultère. Shane Clemens, lui, reste détenu sans possibilité de libération sous caution, pour inceste et violence domestique avec contact ou coup porté.

Des peines très variables selon les États américains

L’inceste entre adultes consentants demeure un crime dans la quasi-totalité des États américains, y compris lorsque les deux parties affirment que la relation était volontaire. En Floride, l’article 826.04 des statuts de l’État qualifie l’inceste de délit de troisième degré, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Certains États prévoient des sanctions bien plus lourdes pour des faits comparables : jusqu’à 20 ans de prison au Massachusetts, et la perpétuité en Idaho.

Les tribunaux américains ont eu à traiter plusieurs dossiers similaires ces dernières années, notamment au Nouveau-Mexique en 2016, où une mère et son fils avaient également été poursuivis après s’être retrouvés à l’âge adulte, des décennies après une adoption. Le dossier de Christina Clemens et Shane Clemens doit encore être examiné par la justice de Floride. Aucune date d’audience n’a pour l’heure été communiquée par le bureau du shérif du comté de Polk.