Un sosie de Jennifer Lopez arrêté pour vol dans le Minnesota devient viral

Cyrena Anne Quast, 35 ans, a été arrêtée le 30 août à Monticello, dans le Minnesota, après un vol présumé dans un magasin. Sa photo prise lors de son incarcération s’est ensuite largement diffusée sur les réseaux sociaux en raison de sa ressemblance avec Jennifer Lopez.

D’après le rapport du bureau du shérif du comté de Wright, Quast, domiciliée à Saint Cloud, a été interpellée pour une affaire de vol. Le document officiel confirme la date, le lieu et le motif de son arrestation, sans fournir les détails de la marchandise concernée.

Des batteries pour outils au centre de l’affaire

Selon la plainte pénale citée par le New York Post et d’autres médias américains, la suspecte aurait pris deux lots comprenant chacun deux batteries destinées à des outils électriques. La valeur totale de la marchandise atteindrait environ 580 dollars.

Un employé du commerce aurait reconnu Quast après un précédent incident survenu quelques jours plus tôt dans le même établissement. Il aurait alors prévenu les forces de l’ordre, selon les éléments rapportés dans la plainte.

La jeune femme aurait ensuite été placée en détention au centre correctionnel du comté de Wright. Les médias américains rapportent qu’une accusation de vol qualifié, correspondant à la catégorie pénale du gross misdemeanor dans le Minnesota, a été retenue contre elle. Elle aurait été libérée le lendemain de son arrestation.

Le bureau du shérif du comté de Wright confirme, lui, uniquement que Cyrena Anne Quast a été arrêtée le 30 août à Monticello pour une accusation de vol.

Sa photo d’arrestation attire l’attention

L’affaire a pris une autre dimension après la diffusion de la photo judiciaire de Quast. Des internautes ont rapidement relevé une ressemblance avec Jennifer Lopez, au point que son cliché a circulé sur plusieurs plateformes.

Des médias comme Telemundo et le New York Post ont consacré des articles à cette comparaison. « La photo de police est devenue virale en raison de la ressemblance que beaucoup d’utilisateurs ont trouvée avec Jennifer Lopez », rapporte Telemundo.

La comparaison concerne uniquement l’apparence. Rien dans les éléments officiels consultés n’indique un quelconque lien entre Quast et la chanteuse américaine.

Jennifer Lopez connaît une carrière musicale de plus de 25 ans. Son premier album, On the 6, est sorti en juin 1999 et a lancé sa carrière de chanteuse avec le titre If You Had My Love, devenu numéro un aux États-Unis.

L’arrestation de Quast relève donc d’une affaire judiciaire distincte, tandis que l’attention récente portée à son dossier tient principalement à la ressemblance relevée par les internautes avec la star américaine.