Cristiano Ronaldo aurait prié pour que Messi perde la Coupe du Monde 2014

Cristiano Ronaldo aurait prié en 2014 pour que Lionel Messi ne remporte pas la Coupe du monde avec l’Argentine, selon le magazine catholique italien Maria con Te. Le récit concerne la veille de la finale disputée au Brésil entre l’Albiceleste et l’Allemagne.

La révélation apparaît dans un article consacré à la relation de Cristiano Ronaldo avec la foi catholique et à sa dévotion envers la Vierge de Fátima. Maria con Te, publication du groupe éditorial San Paolo, affirme que le Portugais se serait recueilli devant une représentation de la Vierge avant la finale et aurait demandé que l’équipe de Messi s’incline. Cette information n’a pas été confirmée directement par Ronaldo.

Le magazine rappelle aussi les propos récents du joueur sur sa pratique religieuse. Ronaldo explique qu’il fréquente régulièrement l’église et qu’il préfère remercier Dieu pour ce qu’il possède plutôt que lui adresser des demandes. Ces déclarations sont rapportées par Maria con Te.

Une finale perdue par l’Argentine

Le contexte de cette prière supposée est particulièrement lié au parcours de Messi lors du Mondial 2014. L’Argentine avait atteint la finale après avoir éliminé la Suisse et les Pays-Bas dans les tours à élimination directe. Le 13 juillet 2014, elle affrontait l’Allemagne au stade du Maracanã, à Rio de Janeiro.

La rencontre s’est décidée pendant la prolongation. Mario Götze a inscrit l’unique but de la partie à la 113e minute, offrant à l’Allemagne son quatrième titre mondial. La FIFA confirme le score de 1-0 et le moment du but.

Messi n’est donc pas devenu champion du monde cette année-là. Il a toutefois reçu le Ballon d’Or adidas du Mondial 2014, récompensant le meilleur joueur du tournoi. La FIFA rappelle qu’il avait inscrit quatre buts et délivré une passe décisive durant la compétition.

Ronaldo reprend l’avantage au Ballon d’Or

Quelques mois après la finale du Mondial 2014, le duel entre les deux joueurs s’est poursuivi lors de l’attribution du Ballon d’Or France Football. Cristiano Ronaldo a remporté l’édition 2014 devant Lionel Messi et le gardien allemand Manuel Neuer. Il s’agissait de son troisième Ballon d’Or, après ses victoires en 2008 et 2013.

Le Portugais a ensuite remporté deux autres éditions, en 2016 et 2017, portant son total à cinq Ballons d’Or au cours de sa carrière. Le palmarès de France Football indique que Messi compte, lui, huit victoires, obtenues en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023.

La période 2008-2017 correspond ainsi à une succession de victoires de Ronaldo et Messi dans cette distinction : Messi a remporté quatre éditions consécutives de 2009 à 2012, avant que Ronaldo ne s’impose en 2013 et 2014. Le Portugais a ensuite ajouté les trophées de 2016 et 2017 à son palmarès.