USA : une policière soupçonnée d’avoir volé de l’argent dans la salle des preuves qu’elle gérait

Une ancienne policière de Cartersville, en Géorgie, est poursuivie après la disparition d’argent dans la salle des preuves du commissariat où elle était chargée de leur conservation.

Une affaire inhabituelle secoue le service de police de Cartersville, dans l’État de Géorgie. Donna Jean Kelley, 61 ans, a été arrêtée le 24 septembre après une enquête portant sur la disparition d’argent dans la salle des preuves du commissariat. À cette période, elle travaillait au sein de la police et occupait également la fonction de responsable de la conservation des preuves.

Le dossier prend naissance le 27 mai 2026. Ce jour-là, le département de police de Cartersville a demandé au Georgia Bureau of Investigation (GBI) d’intervenir après avoir constaté que de l’argent manquait dans la salle des scellés. Les enquêteurs ont alors examiné les circonstances de cette disparition et les personnes qui avaient accès aux preuves conservées dans les locaux.

Une enquête visant la responsable des preuves

Selon le GBI, les investigations ont conduit les agents à déterminer que Donna Jean Kelley aurait volé de l’argent alors qu’elle était encore employée par le département de police. À cette période, Donna Jean Kelley était policière et responsable de la conservation des preuves au sein du département.

Les autorités n’ont pas précisé combien aurait été dérobé. Le Georgia Bureau of Investigation (GBI) n’a pas non plus indiqué quels documents Kelley aurait falsifiés, alors qu’elle est également poursuivie pour faux en écriture au premier degré.

La sexagénaire fait au total face à trois chefs d’accusation : violation de serment, faux en écriture de premier degré et vol qualifié. Elle a été incarcérée le 24 septembre à la prison du comté de Bartow, selon les informations communiquées par le GBI. L’enquête doit encore permettre d’établir l’ensemble des circonstances entourant les faits reprochés à l’ancienne policière. Le dossier pourrait ensuite être transmis aux autorités judiciaires compétentes.

En Géorgie, une condamnation pour violation du serment d’un agent public peut notamment entraîner une peine comprise entre un et cinq ans de prison. Les éventuelles sanctions liées aux autres accusations dépendront, elles aussi, de la procédure judiciaire et de l’issue du dossier.

À ce stade, les accusations portées contre Donna Jean Kelley restent des allégations. Elle bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’un tribunal ne l’a pas déclarée coupable.