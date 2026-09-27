Face à Trump, l'Iran dit être « pleinement préparé » à un conflit, même « apocalyptique »

Face aux menaces de Trump de reprendre la guerre, les autorités iraniennes semblent ne pas vouloir se laisser intimider. Dans une déclaration faite à NBC News, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a été on ne peut plus clair. Son pays ne se laissera pas faire.

« Nous sommes pleinement préparés à une reprise des hostilités. Nous restons fermes face à toute nouvelle agression, même s’il s’agit d’une guerre apocalyptique » a-t-il déclaré à la journaliste pour évoquer la situation actuelle des tensions. Pour rappel, l’Iran a proposé aux États-Unis une trêve pour une réouverture du détroit d’Ormuz, avec la levée du blocus imposé par les Américains et une partie des sanctions contre le pays.

« Nous voulons que nos fonds et nos avoirs, qui sont illégalement gelés, soient débloqués. Nous voulons pouvoir vendre notre pétrole » a ajouté le responsable iranien.

Trump rejette la proposition

Une proposition rejetée par Trump. « J’ai rejeté leur accord. Ils veulent conclure un accord qui leur permette d’ouvrir immédiatement le détroit parce qu’ils sont en train de perdre lamentablement » a justifié le président Trump, faisant fi de la main tendue des Iraniens, qui maintiennent cependant le canal de discussion ouvert même s’ils se disent prêts à reprendre les combats. « Parallèlement, nous sommes prêts à privilégier la voie diplomatique. Le choix appartient au président Trump » a-t-il ajouté.