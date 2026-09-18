Warren Buffett tourne une page après 56 ans chez Berkshire, mais reste au cœur du groupe

Warren Buffett quitte la présidence de Berkshire Hathaway ce vendredi 18 septembre 2026, après 56 ans à la tête du conseil d’administration, mais il reste administrateur et actionnaire du conglomérat américain. À 96 ans, il devient président honoraire, tandis que son fils Howard Buffett lui succède à la présidence du conseil.

La décision marque une nouvelle étape dans une transition préparée depuis plusieurs années. Howard Buffett siège au conseil d’administration depuis 1993. La direction opérationnelle de Berkshire est, elle, déjà passée à Greg Abel, nommé président et directeur général à compter du 1er janvier 2026.

Greg Abel dirige, Howard Buffett veille à la culture du groupe

La nouvelle organisation distingue clairement les responsabilités. Dans sa lettre aux actionnaires publiée vendredi, Warren Buffett explique que Greg Abel dirige désormais l’entreprise et prend les principales décisions. Howard Buffett aura, lui, pour mission de préserver la culture et les valeurs de Berkshire.

Le changement annoncé ce vendredi ne constitue donc pas un départ complet de Warren Buffett. Il restera au conseil d’administration et conservera ses actions Berkshire. Dans son message, il indique vouloir continuer à être actionnaire aux côtés des autres investisseurs du groupe.

Cette transition intervient après une première étape annoncée fin 2025. Berkshire avait alors confirmé que Greg Abel prendrait la direction générale du groupe au début de 2026. Warren Buffett avait également indiqué qu’il ne rédigerait plus le rapport annuel de Berkshire et qu’il réduirait sa présence lors de la traditionnelle assemblée des actionnaires.

Une histoire avec GEICO commencée avant Berkshire

L’histoire de Warren Buffett avec l’une des principales activités de Berkshire remonte à bien avant son arrivée à la tête du groupe. En 1951, alors étudiant en commerce à l’université Columbia, il achète pour la première fois des actions de GEICO, selon l’histoire officielle publiée par l’assureur.

Cette rencontre intervient après une visite de Buffett à Washington pour en apprendre davantage sur l’assureur. Les bureaux étant fermés ce samedi-là, il échange finalement avec Lorimer Davidson, alors dirigeant de GEICO, avant d’acheter des titres de l’entreprise.

Buffett reviendra sur GEICO en 1976 avec un nouvel achat d’actions. En 1995, Berkshire lance une offre pour acquérir les titres restants de l’assureur, avant de faire de GEICO une filiale à part entière en 1996.

Cette chronologie montre que certaines composantes de Berkshire Hathaway sont liées à des décisions prises par Buffett plusieurs décennies avant le changement de présidence annoncé ce vendredi. À 96 ans, il abandonne donc une fonction qu’il occupait depuis 1970, sans pour autant quitter le groupe qu’il dirige depuis plus d’un demi-siècle.