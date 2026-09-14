Face à la Russie, la Finlande choisit de se protéger via le bouclier nucléaire de la France

La Finlande rejoint ce lundi 14 septembre 2026 la coopération de « dissuasion avancée » proposée par la France, avec la création prochaine d’un mécanisme de pilotage consacré aux questions nucléaires.

La coopération doit désormais entrer dans une phase opérationnelle. Selon la déclaration franco-finlandaise, un groupe de pilotage nucléaire sera constitué dans les prochains mois afin de définir les modalités de cette collaboration. Cette adhésion porte à dix le nombre de pays européens associés à l’initiative française, selon les informations communiquées par les deux États.

Une coopération qui ne transfère pas le contrôle de l’arme nucléaire

Le dispositif proposé par Emmanuel Macron ne prévoit pas de transfert de l’autorité française sur l’arsenal nucléaire. La décision d’employer les armes nucléaires françaises demeure du ressort du président de la République française.

La démarche permet toutefois à des partenaires européens de participer à des consultations stratégiques et à certaines activités liées à la dissuasion française. Selon Alexander Stubb, cette coopération doit « renforcer la sécurité européenne » et contribuer à prévenir les escalades. Le président finlandais a aussi précisé qu’elle ne devait pas remplacer la dissuasion nucléaire de l’OTAN.

Pour Helsinki, l’Alliance atlantique reste le cadre principal de sa défense. Stubb a également assuré que la Finlande ne cherchait pas à accueillir des armes nucléaires étrangères sur son territoire en temps de paix.

La décision intervient alors que la Russie constitue le principal facteur de préoccupation sécuritaire évoqué par les autorités finlandaises depuis plusieurs années.

Helsinki avait déjà assoupli sa législation nucléaire

Cette nouvelle coopération intervient après une évolution juridique engagée par le gouvernement finlandais au printemps 2026.

Le 5 mars, le ministère finlandais de la Défense avait annoncé un projet visant à supprimer plusieurs obstacles légaux concernant les armes nucléaires. La législation alors en vigueur interdisait totalement leur introduction en Finlande ainsi que leur transport, leur fourniture ou leur détention sur le territoire.

Le 23 avril, le gouvernement a ensuite transmis au Parlement une proposition destinée à permettre ces activités lorsqu’elles sont liées à la défense nationale finlandaise, à la défense collective de l’OTAN ou à une coopération militaire.

Cette réforme ne signifie pas que Helsinki cherche à devenir une puissance nucléaire. L’acquisition, la fabrication, le développement ou la mise à feu d’une arme nucléaire restent interdits par la législation finlandaise. Le gouvernement avait aussi précisé que la modification ne visait pas à permettre le stationnement d’armes nucléaires en Finlande.

Un rapprochement avec Paris dans un cadre européen

L’annonce de ce lundi intervient lors de la mise en place d’un nouveau partenariat stratégique entre Paris et Helsinki. Les ministres français et finlandais des Affaires étrangères doivent le signer à Helsinki.

Pour la France, cette coopération constitue un moyen d’associer davantage de partenaires européens à sa réflexion sur la dissuasion. Pour la Finlande, elle vient compléter son intégration au dispositif de défense de l’OTAN, auquel elle appartient depuis 2023.

Le rapprochement avec Paris intervient ainsi après plusieurs étapes de l’évolution de la politique de sécurité finlandaise depuis le début de la guerre en Ukraine. La modification de sa législation nucléaire constitue l’une des dernières évolutions avant cette participation à l’initiative française.