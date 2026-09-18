Zemmour s’en prend à Mbappé et le compare à Zidane

Éric Zemmour a vivement critiqué Kylian Mbappé jeudi soir sur BFMTV, après le geste du capitaine des Bleus autour d’un tee-shirt de soutien aux habitants de Ceuta. Le président de Reconquête a aussi établi un parallèle avec Zinédine Zidane, qu’il a cité comme exemple d’un ancien champion resté en retrait des débats de société.

Le joueur du Real Madrid avait partiellement recouvert le message « Todos somos caballas » (« Nous sommes tous des Caballas »), porté avant le match contre Elche avec Ibrahima Konaté et Vinicius Jr. Mbappé a ensuite expliqué qu’il soutenait pleinement les habitants de l’enclave espagnole, tout en refusant de hiérarchiser les souffrances liées à la crise migratoire.

Zemmour revient sur l’affaire Nahel

Pour appuyer sa critique, Éric Zemmour a rappelé une autre prise de position du footballeur, intervenue après la mort de Nahel à Nanterre en juin 2023.

Le 28 juin 2023, Mbappé avait publié sur les réseaux sociaux un message dans lequel il dénonçait une « situation inacceptable » et écrivait « J’ai mal à ma France », tout en adressant ses pensées à la famille et aux proches de l’adolescent de 17 ans. L’Équipe et Le Monde avaient rapporté cette réaction du capitaine des Bleus.

Quelques jours plus tard, Mbappé avait également relayé un appel collectif des internationaux français demandant la fin des violences déclenchées après la mort de Nahel. Les joueurs appelaient alors au deuil, au dialogue et à la reconstruction.

Cette prise de parole avait déjà suscité des réactions politiques. Zemmour avait alors commenté l’affaire en tenant un discours différent de celui du joueur. Il avait qualifié Nahel de « petit voyou », tout en déclarant que l’adolescent « ne méritait pas de mourir comme ça ».

Mbappé régulièrement présent sur les sujets de société

La réaction de 2023 n’était pas la première intervention publique de Mbappé sur une question dépassant le football. Le joueur avait déjà pris position sur les violences policières, le racisme et la mort de George Floyd. Il avait aussi soutenu Romelu Lukaku après des insultes racistes en Italie et Vinicius Jr après des incidents racistes en Espagne.

Le décès de Nahel avait toutefois marqué une nouvelle étape dans cette expression publique. Quelques jours après son premier message, Mbappé et plusieurs internationaux français avaient appelé à l’apaisement alors que des émeutes se poursuivaient dans plusieurs villes françaises.

Zemmour oppose Mbappé à Zidane

Sur BFMTV, le président de Reconquête a donc rapproché la prise de position actuelle de Mbappé de celle de 2023. Il lui reproche d’avoir pris position dans les deux affaires et estime que le joueur aurait dû rester silencieux.

« Il aurait pu se taire. Zinédine Zidane ne disait jamais un mot. Et il avait bien raison », a déclaré Zemmour, selon les propos rapportés après son intervention télévisée.

Le débat autour du joueur dépasse ainsi le seul épisode du tee-shirt de Ceuta et ravive la question de la place prise par les sportifs de haut niveau dans les débats de société.