Bénin : l’ANIP ouvre 15 jours de gratuité pour les actes de naissance

Les enfants de moins de 14 ans sans acte de naissance peuvent bénéficier d’une délivrance gratuite du document auprès de l’ANIP jusqu’au 30 septembre 2026. L’opération est soutenue par l’UNICEF et a été annoncée le mercredi 16 septembre à Parakou, lors de la Journée internationale de l’identité.

La mesure concerne les enfants qui n’ont jamais obtenu d’acte de naissance auprès de l’Agence nationale d’identification des personnes. Elle se déroule du 16 au 30 septembre 2026, selon les précisions communiquées par l’ANIP.

Une opération annoncée à Parakou

L’annonce intervient alors que l’ANIP célébrait la Journée internationale de l’identité dans la cité des Kobourou. La rencontre a rassemblé des élus du Borgou, des magistrats, des universitaires, des responsables de l’agence, des partenaires techniques ainsi que des étudiants et élèves.

Le directeur général de l’ANIP, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, a présenté cette gratuité comme l’une des mesures destinées à faciliter l’accès à l’identité légale. « Aucun enfant ne doit être invisible à l’État », a-t-il déclaré lors de la rencontre.

La Journée internationale de l’identité est célébrée chaque 16 septembre en référence à la cible 16.9 des Objectifs de développement durable, qui fixe à 2030 l’objectif d’assurer une identité juridique à tous. Le Bénin vise, pour sa part, l’atteinte de cette cible dès 2028.

Le cadre juridique renforcé depuis 2025

Cette opération intervient après l’adoption du décret n°2025-679 du 29 octobre 2025. Le texte fixe les modalités d’enregistrement dérogatoire des naissances pour les enfants âgés de 13 ans au plus, sous certaines conditions, dont une réquisition du procureur de la République et le recours au témoignage.

Le dispositif complète les réformes engagées par l’ANIP pour réduire les ruptures dans l’enregistrement des naissances. Depuis la mise en place des guichets uniques, la déclaration et l’enregistrement peuvent être effectués au sein des formations sanitaires. Le numéro personnel d’identification de l’enfant peut ensuite être généré dans un délai maximal de 72 heures après la complétude des informations, selon l’UNICEF.

L’ANIP poursuit la modernisation de l’état civil

La rencontre de Parakou a également porté sur la vérification des documents, la lutte contre la fraude à l’identité, la cybersécurité et la protection des données personnelles. Le renouvellement numérique de la carte nationale d’identité biométrique a aussi été présenté.

L’ANIP a, en outre, lancé le service « Mon identité autrement », consacré à l’exploration de données liées à l’identité. La célébration a ainsi servi de cadre à plusieurs initiatives destinées à faciliter l’accès aux documents d’état civil et à renforcer la fiabilité du système national d’identification.

La gratuité annoncée jusqu’au 30 septembre constitue donc une opération ciblée pour les enfants de moins de 14 ans encore privés d’acte de naissance. Elle intervient dans une politique plus large de modernisation de l’état civil engagée depuis plusieurs années, dont le RAVIP lancé en 2017 a constitué l’une des bases du registre national des personnes physiques.