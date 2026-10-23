Afrique du Sud : une autrice dit avoir publié 371 livres en 20 mois grâce à l'IA

Le bilan de 371 livres publiés en 20 mois avec l’aide de l’intelligence artificielle est celui d’une autrice sud-africaine, Coral Hart, un pseudonyme. Elle l’a détaillé le 23 octobre 2026 au Cap, en Afrique du Sud, dans un entretien avec la presse. Ces déclarations arrivent quelques semaines après l’affaire Thélyson Orélien, qui a ouvert le débat sur l’IA dans l’édition.

Le précédent Thélyson Orélien

En effet, le 21 septembre, un compte nommé « Balance ton Claude » a accusé sur le réseau X l’écrivain québécois Thélyson Orélien d’avoir rédigé avec l’IA son roman « C’était ça ou mourir », présent sur plusieurs listes de prix littéraires. Dans la foulée, l’auteur a interrompu sa tournée en France et regagné le Canada.

Puis, ce 21 octobre, les Éditions du Boréal ont mis fin à leur collaboration avec lui. Selon leur communiqué, une analyse externe a relevé des traces de balises d’IA dans les métadonnées de certains documents, et la maison ne réimprimera pas le roman. L’écrivain a finalement confirmé avoir eu recours à l’IA mais uniquement pour les recherches.

Les déclarations de Coral Hart

De son côté, Coral Hart a travaillé 14 ans dans l’édition et écrit plusieurs dizaines de livres sans IA avant de changer de méthode. Elle a expliqué avoir eu besoin de trois mois pour maîtriser plusieurs modèles et bâtir un système capable de produire un livre. Elle publie aussi sous plus de dix autres pseudonymes.

« Pendant 16 ans, personne ne m’a demandé quel était mon processus créatif… J’ai choisi d’être celle qui se lève et dit : ces conversations, nous devons commencer à les avoir… Si vous dites : ChatGPT, écris-moi un livre, ou : Claude, écris-moi un livre, vous obtiendrez en retour un tas d’ordures en flammes, parce qu’il n’a rien sur quoi s’appuyer. » a-t-elle précisé. L’autrice définit selon elle, elle-même le concept, le style, les personnages et le plan des chapitres avant toute génération. Puis, le texte repasse ensuite dans l’IA pour des corrections de structure et de continuité.

Ventes, menaces et suite du débat

Face aux accusations de produire du contenu de faible qualité, Coral Hart met en avant les chiffres de vente : « Les livres se vendent… Les lecteurs ne lisent pas de mauvais livres, ils les renvoient. » Et cela est un business juteux, l’autrice a vendu plus d’un million de livres, en numérique, en papier et en audio, et gagné plus d’un million de dollars en 2026. Selon elle, un de ses romans est entré dans le top 100 d’Amazon.

Toutefois, l’autrice a indiqué avoir reçu « des dizaines de milliers » de messages haineux et plusieurs menaces de mort : « Ils ne vont pas l’éteindre ni la débrancher parce qu’un groupe d’auteurs l’a demandé. ». Rappelons qu’en février, elle avait déjà dit avoir publié plus de 200 romances en 2025 sous 21 pseudonymes.