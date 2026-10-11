Afrique : le Bénin à la 27e place du classement de l'ONU sur les capacités productives

Le Bénin occupe la 27e place en Afrique et la 161e au niveau mondial dans la troisième génération de l’indice des capacités productives (PCI). Ce classement a été publié le 14 septembre par ONU Commerce et Développement. Le pays se situe derrière le Togo et devant le Soudan du Sud.

Malgré des ressources naturelles abondantes, les pays africains affichent globalement des capacités productives modestes. Quatre pays seulement dépassent 50 points sur 100 : Maurice, les Seychelles, l’Afrique du Sud et le Cap-Vert. Maurice dominait déjà en 2021, le top 10 africain, à la 46e place mondiale.

Une mesure à lire comme un diagnostic

Le classement repose sur 43 indicateurs et note le potentiel productif de 195 économies sur la période 2000-2024. Ces indicateurs couvrent huit aspects : capital humain, capital naturel, énergie, transport, TIC, institutions, secteur privé et transformation structurelle.

Selon la méthode de calcul, le score global est une moyenne géométrique des huit aspects. Pour le Bénin, ce classement contraste avec le dynamisme économique du pays. Son économie a connu une croissance moyenne annuelle d’environ 6 % entre 2016 et 2024. Ce résultat indique un chantier à poursuivre, notamment sur les compétences, les infrastructures et la transformation locale des produits.

Le classement des 27 premiers pays africains (rang africain et rang mondial)