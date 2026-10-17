Aristide Medenou (DR)

Afrique subsaharienne : le Bénin classé 5e parmi les économies à forte croissance en 2026 selon le FMI

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Le Bénin figure parmi les économies les plus dynamiques d’Afrique subsaharienne. Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) d’octobre 2026, le pays devrait enregistrer une croissance économique de 7 % cette année. Le Bénin est classé cinquième derrière le Soudan du Sud (10,5 %), l’Éthiopie (9,2 %), le Rwanda (7,4 %) et la Guinée (7,2 %).

Cette performance prolonge la croissance enregistrée en 2025, estimée à environ 8,1 % par la Banque mondiale. Elle s’explique par les travaux de modernisation du port de Cotonou, les progrès de l’agriculture et le développement des industries. La production de coton a atteint 647 290 tonnes pour la campagne 2025-2026. La zone industrielle de Glo-Djigbé et les échanges commerciaux avec les autres pays favorisent aussi l’économie.

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Une croissance supérieure à la moyenne régionale

Avec une croissance projetée à 7 %, le Bénin devrait afficher une performance supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, évaluée à 4,5 % par le FMI. Parallèlement, le pays poursuit ses efforts d’amélioration des équilibres budgétaires. En février 2026, la septième revue de son programme avec le FMI a été conclue. L’enjeu est de transformer cette croissance en progrès concrets.

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