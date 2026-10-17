Afrique subsaharienne : le Bénin classé 5e parmi les économies à forte croissance en 2026 selon le FMI

Le Bénin figure parmi les économies les plus dynamiques d’Afrique subsaharienne. Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) d’octobre 2026, le pays devrait enregistrer une croissance économique de 7 % cette année. Le Bénin est classé cinquième derrière le Soudan du Sud (10,5 %), l’Éthiopie (9,2 %), le Rwanda (7,4 %) et la Guinée (7,2 %).

Cette performance prolonge la croissance enregistrée en 2025, estimée à environ 8,1 % par la Banque mondiale. Elle s’explique par les travaux de modernisation du port de Cotonou, les progrès de l’agriculture et le développement des industries. La production de coton a atteint 647 290 tonnes pour la campagne 2025-2026. La zone industrielle de Glo-Djigbé et les échanges commerciaux avec les autres pays favorisent aussi l’économie.

Une croissance supérieure à la moyenne régionale

Avec une croissance projetée à 7 %, le Bénin devrait afficher une performance supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, évaluée à 4,5 % par le FMI. Parallèlement, le pays poursuit ses efforts d’amélioration des équilibres budgétaires. En février 2026, la septième revue de son programme avec le FMI a été conclue. L’enjeu est de transformer cette croissance en progrès concrets.