L’Union européenne a annoncé, dans une publication sur le réseau X ce 27 novembre, une enveloppe supplémentaire de 350 000 euros destinée aux habitants déplacés du Nord du Bénin. Pour l’institution, il s’agit de continuer à accompagner les plus fragiles, touchés par les violences, la fuite de leurs villages et la faim. « L’Union européenne réaffirme son soutien aux personnes vulnérables touchées par les conflits, les déplacements et l’insécurité alimentaire au Bénin », indique le message.

Pour rappel, le programme PRONORD, prévu de 2024 à 2029 avec une enveloppe de 33,75 millions d’euros, cible les départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga,. Plus récemment, le projet régional UNITE a soutenu les déplacés venus du Sahel dans les pays côtiers, dont le Bénin.

Une aide tournée vers la prévention et les services essentiels

Le message précise la destination de ces fonds : « Ce financement supplémentaire permettra de renforcer la préparation aux catastrophes, ainsi que les services de protection, de santé et de nutrition. »

Dans la même dynamique, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a remis à l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), le 22 septembre 2026 à Cotonou, des motos et du matériel informatique d’une valeur d’environ 54 millions de FCFA. Ce financement venait de l’Union européenne et visait à renforcer le suivi des déplacements de populations dans le nord du pays.