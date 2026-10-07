Afrique subsaharienne : l'IA comme moteur d'une croissance créatrice d'emplois

Malgré un contexte international sous tension, l’économie de l’Afrique subsaharienne fait preuve d’une résilience remarquable. Dans sa dernière édition du rapport économique semestriel publiée le 6 octobre 2026, la Banque mondiale anticipe une croissance régionale de 4,3 % pour 2026, contre 4,1 % en 2025. Cette dynamique traduit une révision à la hausse de 0,3 point par rapport aux estimations d’avril dernier.

Selon l’institution financière, ce rebond s’explique par une stabilité macroéconomique consolidée, le dynamisme de la demande intérieure et la hausse des investissements dans la transition énergétique et le numérique. La Banque mondiale invite toutefois à la vigilance face à des vulnérabilités tenaces à savoir, risques géopolitiques, chocs climatiques récurrents et resserrement des conditions financières globales.

Le véritable enjeu ne réside plus seulement dans les chiffres, mais dans l’impact réel sur les populations. La progression actuelle reste insuffisante pour réduire significativement l’extrême pauvreté et absorber la jeunesse sur le marché du travail. Pour transformer ce sursaut économique en opportunités durables, la Banque mondiale mise sur le potentiel de l’intelligence artificielle (IA).

Encore aux premiers stades de son adoption sur le continent, l’IA est perçue comme un levier stratégique de productivité. L’institution préconise le déploiement d’applications accessibles et ancrées dans les réalités locales, en particulier dans l’agriculture, la santé, l’éducation, la finance et la logistique.

Pour concrétiser cette promesse, la feuille de route est claire. Il faudra impérativement garantir un accès fiable à l’électricité, une connectivité abordable, une gestion rigoureuse des données et la formation aux compétences numériques. Combinés à une gouvernance solide et à la coopération régionale, ces piliers permettront de générer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.