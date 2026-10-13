Al-Nassr: une alerte aux missiles interrompt un match de Cristiano Ronaldo, il réagit avec un drapeau

Le coup d’envoi de la rencontre entre Al-Nassr et Neftchi Fargana a été repoussé d’une heure lundi soir, après une alerte liée à l’interception d’un missile en direction de Riyad. En effet, Cristiano Ronaldo a ensuite marqué avant la pause, avant de célébrer la victoire avec une écharpe aux couleurs saoudiennes.

Le match entre Al-Nassr et Neftchi Fargana a connu un début inhabituel lundi 12 octobre 2026. En effet, prévue à 21h15, heure locale, la rencontre de Ligue des champions asiatique a finalement débuté à 22h15, à la suite d’une alerte sécuritaire dans la capitale saoudienne. Selon la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, un missile balistique tiré en direction de Riyad a été intercepté.

Dans les heures qui ont précédé la rencontre, des détonations ont été entendues dans la capitale saoudienne après l’interception d’un missile balistique en direction de Riyad, selon la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite. Face à cette situation, les habitants ont été invités à se mettre à l’abri. Au stade Al-Awwal Park, le speaker a lui aussi pris la parole pour demander aux spectateurs de rester à leur place, en leur assurant que la situation était sous contrôle. Le match a finalement débuté avec une heure de retard.

Malgré la situation, Cristiano Ronaldo a répondu présent sur le terrain et a même inscrit un but juste avant la mi-temps, portant à 981 le nombre de réalisations comptabilisées dans sa carrière. Finalement, Al-Nassr a remporté la rencontre sur le score de 3-1 qui lui permet de poursuivre son parcours continental, malgré les circonstances inhabituelles dans lesquelles le match s’est déroulé.

Une célébration aux couleurs saoudiennes

Après le coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo a également attiré l’attention par un geste symbolique. Le Portugais a brandi une écharpe aux couleurs du drapeau saoudien pendant les célébrations de la victoire. Les images de cette scène ont été relayées après la rencontre.