La Slovaquie refuse de contribuer au nouveau prêt européen destiné à l’Ukraine. Le Premier ministre Robert Fico a fait savoir que Bratislava ne participerait pas au dispositif de 45 milliards d’euros que la Commission européenne a proposé le 18 novembre 2026, d’après EU Observer. Ainsi, il a coupé court à toute discussion : « La Slovaquie ne participera pas à l’octroi d’un autre prêt à l’Ukraine. Point final. Nous en avons fait assez », a déclaré Robert Fico. Pourtant, ce prêt doit couvrir environ deux tiers d’un déficit de 70 milliards d’euros attendu dans le budget de Kiev en 2027, et son adoption suppose l’accord des 27 États membres.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, n’a pas tenu compte de ces réticences. Elle a présenté un prêt que l’Ukraine ne rembourserait qu’une fois que la Russie aura versé des réparations pour les dégâts causés par son offensive. Ensuite, elle a affiché sa confiance : « Je suis très confiante que nous parviendrons à un accord entre les 27 pays », a déclaré Ursula von der Leyen. De même, elle a défendu le principe du prêt : « C’est la meilleure façon de donner à l’Ukraine une position forte à la table des négociations », a-t-elle ajouté.

Un refus déjà exprimé sur le prêt de 90 milliards

La position de Bratislava n’a rien de nouveau. En effet, les dirigeants européens ont adopté en décembre 2025 un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine, et la Slovaquie, la Tchéquie et la Hongrie ont alors obtenu de ne pas garantir cet emprunt. Leurs obligations financières n’ont donc pas changé. Aujourd’hui, ces trois pays veulent rester en dehors du nouveau mécanisme, tout comme la Bulgarie.

Le Premier ministre bulgare Rumen Radev invoque l’ampleur du déficit budgétaire de son pays, mais il a prévenu qu’il ne bloquerait pas une décision commune. Quant à Robert Fico, il avait déjà annoncé en octobre que la Slovaquie et la Hongrie ne financeraient pas l’aide de 2027. Il affirme préférer soutenir l’Ukraine par d’autres voies, comme l’éducation, les routes ou les interconnexions énergétiques.

Le budget européen devient un levier

Le dossier se complique, car l’Allemagne a lié le prêt à la négociation du budget de l’Union pour 2028-2034. Le chancelier Friedrich Merz a menacé de bloquer ce budget si tous les États ne s’engageaient pas à aider Kiev. Robert Fico y a vu une pression et l’a dit le 10 novembre : « Nous devons répondre au chantage. Nous avons le même droit de veto que le chancelier fédéral allemand », a déclaré Robert Fico.

Pour sa part, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš défend la même ligne, puisque, selon lui, empêcher l’adoption du budget priverait aussi l’Ukraine des fonds que l’Union lui a réservés. Enfin, la Commission devra convaincre les quatre capitales avant de publier son plan d’emprunt pour 2027, attendu dans la seconde moitié de décembre.