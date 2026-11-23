Le parti AfD exige la fin de l’aide militaire allemande à l’Ukraine et menace de saisir la justice constitutionnelle contre le budget fédéral 2027. Cette position a été exprimée à Berlin le lundi 23 novembre 2026, avant les délibérations finales du Bundestag sur un texte qui prévoit environ 555 milliards d’euros de dépenses.

Selon l’agence dpa, Tino Chrupalla a affirmé devant le groupe parlementaire que le budget est attaquable sur le plan constitutionnel. Ainsi, nous ne pouvons pas continuer à redistribuer de l’argent à l’Ukraine ni à un fonds brésilien pour la forêt tropicale d’un milliard. Apparemment, il y a de l’argent pour tout le monde, partout, pour chaque pays et pour les ONG, mais pas pour notre propre peuple. Pas pour les retraités, pas pour les contribuables, pas pour ceux qui paient des cotisations sociales. Seulement pour les pays étrangers, et peut-être même pour subventionner des voitures électriques chinoises, a déclaré Alice Weidel.

En effet, près de 200 milliards d’euros de dépenses absurdes et superflues pourraient être supprimés, a affirmé la coprésidente du parti. Enfin, l’AfD réclame aussi une baisse des versements de l’Allemagne à l‘Union européenne. Le fonds visé par Weidel est le TFFF, lancé par le Brésil. Berlin lui a promis un milliard d’euros sur dix ans lors de la COP30, et le Bundestag n’a pas encore voté cette dotation.