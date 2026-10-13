Alerte sur un vol en provenance des États-Unis, une évacuation d'urgence déclenchée en Israël

Un avion de Delta Air Lines en provenance de New York a été évacué le mardi 13 octobre 2026 à l’aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv, après un signalement faisant état d’une possible bombe à bord. Cependant, les vérifications effectuées par les enquêteurs n’ont révélé aucune anomalie.

Une alerte à la bombe a mobilisé les services de sécurité de l’aéroport Ben-Gourion, en Israël. En effet, selon le Jerusalem Post, les passagers d’un vol de Delta Air Lines en provenance de New York ont été conduits en urgence dans le terminal après l’atterrissage de l’appareil, mardi 13 octobre. Les autorités avaient été informées de la présence présumée d’un engin explosif à bord.

Face à ce signalement, les enquêteurs ont procédé à une fouille de l’avion afin de vérifier la crédibilité de la menace. L’appareil concerné, un Airbus A330 biréacteur, a ainsi fait l’objet de contrôles de sécurité. Cependant, les recherches n’ont permis de découvrir aucun élément suspect, écartant finalement la menace signalée.

« L’incident s’est terminé sans constatation anormale. Les opérations sont revenues à la normale », a déclaré un porte-parole de l’Autorité aéroportuaire israélienne au média Ynet.

Pour rappel, le vol concerné assure une liaison régulière entre l’aéroport international John-F.-Kennedy (JFK), à New York, et Tel-Aviv. Delta propose en effet une rotation quotidienne entre les deux villes. D’après les horaires rapportés, l’avion avait quitté New York peu après 15 h 30, lundi, avant d’atterrir en Israël vers 8 h 30, mardi, heure locale.