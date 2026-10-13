Algérie et Maroc : Bardella ironise sur le bilan diplomatique de Macron

Le président du Rassemblement national a critiqué la politique étrangère d’Emmanuel Macron envers les deux pays du Maghreb, en soulignant le paradoxe qu’il voit dans la dégradation des relations entre Paris, Alger et Rabat.

Jordan Bardella s’en est pris à Emmanuel Macron au sujet des relations de la France avec l’Algérie et le Maroc. Le mardi 13 octobre 2026, à Madrid, le président du Rassemblement national a livré une lecture critique de la diplomatie française, lors d’un petit-déjeuner organisé par le Nueva Economía Fórum. « En France, on est dans un paradoxe », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les rapports historiques entre les courants politiques français et les deux pays du Maghreb.

« En France, on est dans un paradoxe parce que, historiquement, la gauche française a toujours été très proche du régime algérien. La droite française a toujours été plus bienveillante à l’égard du régime marocain. Emmanuel Macron a réussi à se fâcher avec les deux pays, avec l’Algérie et le Maroc. Il faut quand même le faire », a-t-il lancé sur un ton ironique.

Des relations contrastées avec les deux pays

Pour rappel, le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron a adressé une lettre au roi Mohammed VI pour affirmer que le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine. De plus, le président français a également présenté le plan d’autonomie proposé par Rabat comme la seule base d’une solution politique négociée.

Cependant, les rapports entre la France et le Maroc ont suivi une trajectoire différente. La visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc, du 28 au 30 octobre 2024, a permis aux deux pays d’officialiser un partenariat renforcé.